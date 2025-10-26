Ayta Sözeri: Şarkı söylemekten haz alıyorum

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ayta Sözeri, Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sözeri, "Burada olmaktan çok mutluyum. Çok sık gidip geliyorum. Burada beni seven insanlara şarkı söylemekten çok haz alıyorum" dedi.

Dijital bir platforma dizi çektiğini söyleyen Ayta Sözeri; "Çok yakında yayınlanacak olan bir projemiz var. 'Mor Işıklar' Murat Cemcir ile birlikteyiz. Dizide 8 tane şarkım var. İngilizce de şarkı söylüyorum. Bundan sonra sahnelerimde de bir tane İngilizce şarkı okuyacağım. İsterlerse de dalga geçsinler" ifadelerini kullandı.

Günlerinin çok yoğun geçtiğini söyleyen Ayta Sözeri; "Evde televizyon açmaya zamanım yok. Bundan şikâyetçi değilim. Benim için çalışmakta bir ibadet" dedi.