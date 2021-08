"HER ZAMAN YANIMDA OLDU"



Kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi İsmail Ege Şaşmaz ile ilişkisinden de bahseden Aytaç Şaşmaz, şu ifadeleri kullandı:



İkimiz de yoğun bir dönemdeyiz. Buna rağmen her boş zamanımızda beraber olmaya ve vakit geçirmeye çalışıyoruz. İstanbul’a geldiğim ve hayallerime adım attığım günden beri abim her zaman yanımdaydı. Bana bu yolda her zaman destek oldu. Benden çok önce bu yola girdi ve bu yolda hep beraber ilerledik. Tavsiyelerden bahsedecek olursak da; öğrenmenin bir sonu yok. Bu oyunculuğun her anında böyle. Biz de her zaman eksik yönlerimizi geliştirmeye ve birbirimizi tamamlamaya çalışıyoruz.