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Ayvalık 17-27 Mart'ta Kadın Oyunları Festivali'ne ev sahipliği yapacak

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Kadın Oyunları Festivali kapsamında "Frida", "Dansöz", "Evin Kokusu" ve "Bernarda" oyunları tiyatroseverlerle buluşacak.

Ayvalık 17-27 Mart'ta Kadın Oyunları Festivali'ne ev sahipliği yapacak
AA

Ayvalık Belediyesinin ev sahipliğinde Ankara Sanat Tiyatrosunun sanat yönetmenliğinde ve Atölye Kültür Sanat organizasyonuyla düzenlenen festival, 17-27 Mart'ta gerçekleştirilecek.

"Frida", "Dansöz", "Evin Kokusu" ve "Bernarda" oyunlarının Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacağı festivalde kapsamında, salonlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uygun şekilde hazırlanacak ve boş bırakılan koltuklara cinayetlere kurban giden kadınların fotoğrafları asılacak. Boş koltuklardan elde edilen gelir, kadın mücadelesine destek veren kuruluşlara bağışlanacak.

Kadına yönelik şiddet temalı festivalle ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, hazırlıklara Ankara Sanat Tiyatrosu ile yaklaşık 9 ay önce başladıklarını bildirdi.

Program kapsamında gündüzleri eğitici ve bilgilendirici söyleşilere yer verileceğini aktaran Ergin, "Avukat Birsen Atakan, şiddet halleri ve İstanbul Sözleşmesi ile ara buluculuk konularında festivale katılanları bilgilendirecek. Ceylan Özçelik, kadına ve çocuğa şiddet ile istismar konularında film çekmiş bir yönetmenimizdir. O da film çekerken hissettikleri ve yansıttıkları üzerine konuşacak. Tabii bu söyleşinin öncesinde kendisinin filmlerini izleyeceğiz." dedi.

Ergin, Ayvalık Müzik Akademisi Başkanı Prof. Dr. Filiz Ali'nin de toplumda kadının yeri hakkında bir söyleşiye katılacağını ifade etti.

Kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ergin, şöyle konuştu:

"Aslında bu durum, toplumun ne kadar gelişmiş olup olmadığının da bir göstergesidir. Sonuçta hepimizin evinde hepimizin hayatında analarımız, çocuklarımız, eşimiz olmak üzere kadınlarımız var. Onların, biz erkeklerin hayatında ne kadar değerli olduğu malum. Toplum içinde de bu böyle. Kadına şiddet ülkemizin kanayan bir yarasıdır. İnanıyorum ki bizler bu kanayan yarayı hep birlikte bir gün mutlaka durduracağız."

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