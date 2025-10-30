Ayvalık - İzmir kaç kilometre? Ayvalık - İzmir arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Ayvalık'tan İzmir'e gitmek, 19. yüzyıl Ege'sinden 21. yüzyıl Ege'sine doğru adeta bir zaman yolculuğuna çıkmak gibidir. Bir yanda, Cunda'nın Arnavut kaldırımlı sokaklarının ve tarihi Rum konaklarının ritmini belirlediği sakin bir hayat; diğer yanda ise Kordon'da buluşan gençliğin, limandan yükselen gemi düdüklerinin ve büyük bir şehrin hiç durmayan enerjisi... Bu iki farklı dünyayı birbirine bağlayan güzergah ise yolculara modern bir seçenek sunar: Sizi antik Pergamon'un (Bergama) yanından geçiren tarihi devlet yoluna alternatif olarak inşa edilen ve yolculuğu bir keyfe dönüştüren modern Kuzey Ege Otoyolu. Bu yazıda, bu iki önemli merkezi birleştiren rotayı, tüm güzergah alternatifleri, ulaşım modları ve yolculuğun sunduğu farklı deneyimlerle birlikte ele alacağız. İşte her şey…

AYVALIK - İZMİR KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Ayvalık ile İzmir arasındaki mesafe, tercih edilen karayolu güzergahına göre küçük farklılıklar gösterir. Ancak her iki ana rota da benzer uzunluktadır; asıl fark yolculuk süresinde ve sürüş konforunda ortaya çıkar.

Kuzey Ege Otoyolu (Hızlı Rota): Bu yeni ve modern otoyol üzerinden Ayvalık - İzmir kaç kilometre sorusunun yanıtı yaklaşık 160 kilometredir.

Eski Devlet Yolu (Manzaralı Rota): Klasik E87 karayolunu takip eden bu güzergah ise yaklaşık 155 kilometredir.

Görüldüğü gibi, Ayvalık - İzmir kaç km sorusunun yanıtı her iki rota için de 155-160 km bandındadır. Kilometre olarak birbirine çok yakın olan bu iki güzergah, sundukları yolculuk süresi ve deneyimi açısından ise birbirinden tamamen ayrışır.