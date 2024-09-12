Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde belediyesi tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine hizmet verecek öğrenci lokantası dün hizmete açıldı.

Ayvalık Belediyesi Öğrenci Lokantası'nın açılışında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in yanı sıra CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, il ve ilçe yöneticileriyle belediye meclis üyeleri hazır bulundu.

İlk gün büyük ilgi gören öğrenci lokantasından 400 öğrenci yararlandı. Ayvalık'ın ilk kent lokantası konseptindeki lokanta, Boğaziçi Oteli'nin alt katında haftanın beş günü 12.00-13.30 saatlerinde okulların yoğun olduğu bölgede hizmet vermeye başladı. Öğrencilere her gün 30 TL karşılığında, 900-1000 kalorilik 3 çeşit yemek ve yanında meyve verilecek.

Açılışta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Ayvalık'ta okullar bölgesi olarak bilinen alanda 600 öğrencinin eğitim ve öğretim yılına başladığını söyledi. Ensar Aytekin, "CHP'li belediyeler sosyal belediyecilik örneklerinden en güzelini en insana dokunanı yaşama geçiriyor. Bu örneklerden bir ilki de Ayvalık Belediye Başkanı tarafından okullar bölgesinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanında kent lokantaları CHP'li belediyeler tarafından açılıyor. Ayvalık'ta bir ilk olarak açılan öğrenci lokantasından yararlanan öğrencilerin velileri de mutlu çünkü sağlıklı bir şekilde ihtiyaçlarını gideriyorlar" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da "Diyarbakır'daydım Narin kızımız için. Orada bir şey dikkatimi çekti. Kaldırımda üç çocuk hepsi birlikte bir şeyler yemeye çalışıyordu ama ikisi yerken biri onlara bakıyordu. Burada yapılan iş çok önemli herkese eşit dengeli güzel bir beslenme olanağı sunuyorsunuz uygun bir fiyatla Keşke Türkiye'nin 81 ilinde böyle bir şey olsa" dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de bölgede bulunan Atatürk Anadolu Lisesi, Sakarya Ortaokulu ve yapımı çok yakında tamamlanacak Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin de bu hizmetten yararlanacağını söyledi. Başkan Ergin konuşmasında şunları söyledi: