Azerbaycan'dan Fransa'ya tepki: Ermenistan'a ölümcül silahlar sağlamak provokatif bir faaliyet

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, son dönemde Fransa’nın Ermenistan’ı ölümcül silahlar sağlamasına tepki gösterdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa ile Ermenistan arasında "Caesar" topçu sistemlerinin satılmasına ilişkin imzalanan anlaşmaya değinilerek, “Fransa'nın Ermenistan'a ölümcül ve saldırı amaçlı topçu sistemleri ve diğer silahları sağlamasının Fransa'nın Güney Kafkasya bölgesindeki provokatif faaliyetlerinin bir başka kanıtıdır” denildi.

Açıklamada, Fransa Savunma Bakanlığı'ndan 2023’te Ermenistan'a tedarik edilen askeri ekipmanın savunma amaçlı olduğu yönündeki iddiasına da değinilerek, mevcut anlaşmanın Fransa'nın ikiyüzlülüğünü ortaya çıkardığı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin, bölgedeki entrika politikalarıyla, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki normalleşmeyi ve kalıcı barışı engellediği belirtildi.

"ERMENİ LİDERLİĞİNİN İNTİKAM POLİTİKASINA DESTEK VERİLMESİ HEM SİYASİ SORUMSUZLUKTUR" Bölgedeki mevcut durumun Fransa tarafından tehlikeye atıldığını belirtilen açıklamada, “Fransa'nın Ermenistan'a ölümcül silahlar sağlaması Güney Kafkasya bölgesindeki provokatif faaliyetlerinin bir başka kanıtıdır. BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi Fransa tarafından Ermenistan'ın yeniden silahlandırılması ve Ermeni liderliğinin intikam politikasına destek verilmesi hem siyasi sorumsuzluktur, hem de yeni bir savaşa giden yoldur” ifadeleri kullanıldı. “Fransa, sömürgeciliğe son vermek yerine, Azerbaycan'a karşı kirli bir propaganda ve dezenformasyon kampanyası yürütüyor”