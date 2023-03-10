Deprem bölgesinde gördüklerinden çok etkilendiğini söyleyen Baloğlanov, "Arama kurtarma işi yapacaksan bunu vicdanla yapmak lazım. Bu, herkesin başına gelebilir. Enkaz altında sen de olabilirsin, akrabaların da olabilir. Bu işi kalpten yapmak lazım" ifadelerini kullandı.