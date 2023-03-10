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Azerbaycan'dan gelen Juna, enkazlardan 3 kişinin kurtarılmasını sağladı

Azerbaycan'dan gelen arama kurtarma köpeği Juna, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altındaki 3 kişiye ulaşılmasına yardımcı oldu

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AA
  • Azerbaycan'dan gelen Juna, enkazlardan 3 kişinin kurtarılmasını sağladı

    Kardeş ülke Azerbaycan, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'ye destek olmak için hemen harekete geçti. Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, depremin meydana geldiği gün Bakü'den hareket ederek Türkiye'ye ilk ulaşan yabancı ekip oldu.
  • Azerbaycan'dan gelen Juna, enkazlardan 3 kişinin kurtarılmasını sağladı

    AA'nın haberine göre deprem bölgelerinde Azerbaycanlı arama kurtarma ve tıbbi personelden oluşan 867 kişi görev yaptı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekipler, enkaz altında kalan 53 kişiyi kurtardı.
  • Azerbaycan'dan gelen Juna, enkazlardan 3 kişinin kurtarılmasını sağladı

    Bölgede Azerbaycan'dan gelen 8 arama kurtarma köpeği de görev yaptı. Bu köpekler sayesinde 15 kişinin yeri tespit edildi, 27 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Juna isimli Cocker Spaniel cinsi köpeğin yerlerini tespit ettiği biri çocuk 3 kişi kurtarıldı.
  • Azerbaycan'dan gelen Juna, enkazlardan 3 kişinin kurtarılmasını sağladı

    Juna'nın eğitmeni Ehtiram Baloğlanov, deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı. Baloğlanov, 6 Şubat'ta kendilerine teyakkuz emri verildiğini ve kısa sürede hazırlanarak köpekleriyle Türkiye'ye hareket ettiklerini söyledi.
  • Azerbaycan'dan gelen Juna, enkazlardan 3 kişinin kurtarılmasını sağladı

    Aynı gün Kahramanmaraş'a ulaştıklarını ve hemen çalışmalara başladıklarını belirten Baloğlanov, "Şehir yerle bir olmuştu. İnsanlar yardım istiyordu. Üç vardiya halinde 24 saat prensibiyle çalışmaya başladık. Arama kurtarma köpekleri ekiplerin işini kolaylaştırıyor. Enkaz altındaki canlıları çıkarmak için bir dakikanın bile önemi var" diye konuştu.
  • Azerbaycan'dan gelen Juna, enkazlardan 3 kişinin kurtarılmasını sağladı

    Baloğlanov, Juna'yla ilgili, "2017'de doğdu bu köpek. O zamandan beri benimle birlikte. Kahramanmaraş'ta Juna sayesinde 3 kişi kurtarıldı. Kurtarılan kişilerin akrabaları Juna'ya nasıl teşekkür edeceklerini bilemediler. Ona 'Kahraman Juna' lakabını taktılar" dedi.
  • Azerbaycan'dan gelen Juna, enkazlardan 3 kişinin kurtarılmasını sağladı

    Deprem bölgesinde gördüklerinden çok etkilendiğini söyleyen Baloğlanov, "Arama kurtarma işi yapacaksan bunu vicdanla yapmak lazım. Bu, herkesin başına gelebilir. Enkaz altında sen de olabilirsin, akrabaların da olabilir. Bu işi kalpten yapmak lazım" ifadelerini kullandı.

     
  • Azerbaycan'dan gelen Juna, enkazlardan 3 kişinin kurtarılmasını sağladı

 

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