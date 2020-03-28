AA

Aliyev, açılışta yaptığı konuşmada, yarından itibaren faaliyete başlayacak hastanede salgın sona erene kadar sadece koronavirüs taşıyıcı hastaların tedavi edileceğini bildirdi.

Hastanenin sonbahara planlanan açılışının salgın nedeniyle öne çekildiğini belirten Aliyev, 70 kişilik yoğun bakım kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

Bugün koronavirüs hastalarının tedavisinin en önemli konu olduğunu vurgulayan Aliyev, "En gelişmiş ülkelerin bile bu hastalıkla mücadelede büyük sorunları var. Bu ülkelerde her gün yaklaşık bin kişi yaşamını yitiriyor. Tıp sektörü gelişmiş ülkelerde bile bu hastalıkla ilgili büyük sorunlar varsa, bunun bizim için ne kadar büyük bir sorun olabileceğini düşünmek zor değildir. Bu nedenle ülkemizin en modern ve en güzel hastanesi, koronavirüs hastalarının hizmetine veriliyor." diye konuştu.

Aliyev, en gelişmiş ülkelerde durumun kontrolden çıktığına işaret ederek, "Biz, önleyici tedbirler sayesinde durumu kontrol altında tutuyoruz. Binlerce insanın ölümü ve hastalığın neredeyse tüm dünyaya yayılması ülkeler için büyük bir sınav. Bu durumu en az kayıpla aşmak için çalışmalı ve önlemler almalıyız." ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadelede devlet olarak tüm adımları attıklarını vurgulayan Aliyev, "Ülkemizin bir numaralı hastanesi, koronavirüs hastalarının kullanımına sunuldu. Bundan daha büyük adım olamaz." dedi.

"BU SINAVI DA ŞEREFLE GEÇECEĞİZ"

Koronavirüsün tüm dünya ülkelerine olduğu gibi Azerbaycan ekonomisine de büyük darbe vurduğunu anlatan Aliyev, "Petrol fiyatları 24 dolar düzeyine indi. Bu da tabii ki bizim için büyük kayıplara neden olacak. Fakat önceden aldığımız kararlar ve gördüğümüz işler sayesinde bu sınavı da şerefle geçeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugüne kadar 182 kişiye koronavirüs tanısı konulan Azerbaycan'da 4 hasta hayatını kaybetti, 15 hasta iyileşti. 163 kişinin tedavisi ise sürüyor.