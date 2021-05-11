Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev için 98. doğum gününde anma töreni düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev için 98. doğum gününde anma töreni düzenlendi

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, 98'inci doğum gününde Ankara Üniversitesi ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen çevrim içi etkinlikle anıldı.

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev için 98. doğum gününde anma töreni düzenlendi
AA

Ankara Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, anma töreni saygı duruşu ve her iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, programın açılış konuşmasında, merhum Haydar Aliyev'in ömrünü ülkesine ve milletine adamış, Kafkasların yetiştirdiği büyük bir devlet adamı olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yaptığı dönemde Aliyev ile bir görüşmesini anlatan Ünüvar, "O dönemde benim Sayın Haydar Aliyev ile ilgili gözlemim, derin bir Türkiye sevgisi ve hakikaten büyük bir tarih bilinciydi. O zaman Türkiye'ye olan sevgisini yakından müşahede etme fırsatı bulmuştuk. Sayın Haydar Aliyev'in o dönemdeki Türkiye sevgisini, bugün Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev tarafından çok üst düzeye taşındığını biliyoruz. Bugün Dağlık Karabağ'da bir Azerbaycan zaferi varsa o aynı zamanda Türk dünyasının zaferidir. Bunu, iki lider arasındaki dostluğun, kardeşliğin, birbirlerine destek olmanın bir tezahürü olarak görmek de mümkün." ifadelerini kullandı.

Aliyev'e 27 Şubat 2001'de Ankara Üniversitesi Senatosu kararıyla fahri doktora unvanı verildiğini ve Aliyev tarafından rektörlük bahçesine mavi ladin ağacı dikildiğini hatırlatan Ünüvar, "O ağaç gibi Azerbaycan da büyüdü, bölgesinin lider ülkelerinden birisi haline geldi. Şu anda biz Azerbaycan'ın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Azerbaycan'ın bugün geldiği noktada, Sayın Haydar Aliyev'in vizyonunun çok önemli katkısı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Ünüvar, Ankara Üniversitesi olarak, Azerbaycan'daki üniversitelerle çok yakın bir ilişki içerisinde olduklarını belirterek, Azerbaycan'daki öğrencilerin de dersleri takip edebildiklerini belirtti. Ders takip oranlarının da çok iyi olduğunu vurgulayan Ünüvar, şunları kaydetti:

"Yani her geçen gün Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere bir tuğla daha koyma çabasındayız. Silahlı ordularımızın topraklarımızı kurtardığı gibi, eğitim ordularımızın da ülkelerimizi geliştireceğine, kalkındıracağına yürekten inanıyoruz. Ankara Üniversitesi olarak Azerbaycan'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ben Sayın Haydar Aliyev'i, doğumunun 98. yılında bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Allah mekanını cennet etsin."

- "Haydar Aliyev hayatını halkının refahı için vakfetmiştir"

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan da Haydar Aliyev'in, cumhurbaşkanı olduktan sonra Azerbaycan'ın geleceğine ilişkin son derece gerçekçi bir bakış açısı ortaya koyduğunu ifade ederek, bölgenin ve dünyanın gerçeklerini çok iyi okuyan bu bakış açısının, bugüne kadar gelen Azerbaycan’ın stratejisinin de temelini oluşturduğunu aktardı.

Aliyev'in her şeyden önce bütün hayatını Azerbaycan ve Azerbaycan halkının refahı için vakfettiğini belirten Erhan, "Bugün de kendisi, Azerbaycan'da olduğu kadar Türkiye ve Türk dünyasında da çağımızın yetiştirdiği en önemli liderlerden biri olarak anılıyor. Azerbaycan'ın bugün bölgede etkili bir aktör olmasını sağlayan ana prensipleri ortaya koyan ve ulu önder olarak anılan Sayın Haydar Aliyev'i rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'ye çok bağlıydı"

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım ise merhum Aliyev'in, görevde olduğu dönemde öncelikle iç karışıklığı ortadan kaldırdığını ve "uluslararası alanda itibarlı bir devlet nasıl olunur, ayakları üzerinde nasıl durur", bunun temellerini attığını vurgulayarak, şunları aktardı:

"Sayın Haydar Aliyev, sanata ve sanatçıya da çok değer veren bir liderdi. Türkiye'ye çok bağlıydı, çok güzel dostlukları vardı. O Azerbaycan'ı, Azerbaycan da onu çok sevmişti. Aliyev'i 98. doğum gününde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bugün 'tek millet iki devlet' sözü çok farklı bir seviyededir"

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim de bu yıl 10 Mayıs’ı çok farklı bir duyguyla kutladıklarının altını çizerek, "Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasıyla Ulu Önderimiz Haydar Aliyev'in vasiyeti gerçekleşmiştir. Bu bizim için bir gururdur." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de 23 binin üzerinde Azerbaycanlı öğrenci olduğunu dile getiren İbrahim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok farklı üniversitelerde, Ankara Üniversitesi de dahil ikili programlarımız var. Türkiye'nin tanınmış üniversiteleri ile Azerbaycan arasında, gücümüze güç katmak amacıyla iş birliği yapılmaktadır. Bunlar, Ulu Önderimiz tarafından temeli atılan iş birliğinin bir tezahürüdür. Kültürel anlamda, duygu anlamında da bence bugün 'tek millet iki devlet' sözü çok farklı bir seviyededir. Çünkü Türkiye'nin neresine giderseniz Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yan yana dalgalanmaktadır. Temelini Ulu Önderimiz Haydar Aliyev'in attığı Azerbaycan-Türkiye kardeşliği, bugün Sayın İlham Aliyev ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha ileri taşınmaktadır. O açıdan da bugün Ulu Önderimizin ruhu şaddır. Çünkü bugün hem Azerbaycan hem Türkiye güçlüdür hem de kardeşliğimiz herkese örnek olmuştur. Allah Ulu Önderimiz Haydar Aliyev'e rahmet eylesin."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME