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Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta 1000 konut yapacak

Azerbaycan Millet Meclisi heyeti ile birlikte Kahramanmaraş'a gelen Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Kahramanmaraş'a 1000 konut yapacaklarını ve konut yerlerinin belirlenmesi için saha çalışmasına başlandığını söyledi

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DHA
  • Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta 1000 konut yapacak

    Azerbaycan Millet Meclisi Başkan Vekili Adil Aliyev, Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov milletvekili Ziyafet Asgarov, Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Afgan Valiyev, Kardeşliğimiz Daim Koalisyonu Başkanı Emin Hasanli, Konut İnşaatı Devlet Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Sadig Sadigov, Karabağ Savaşı Gazisi Üsteğmen Ehliyet Mehdiyev ve sanatçılar Azerin, Cavit Abidov Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'ndeki depremzedelerle bir araya geldi.
  • Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta 1000 konut yapacak
  • Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta 1000 konut yapacak

    Kendi ülkelerince kurulan çadırda kalan depremzedeleri ziyaret eden heyete Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile LSÜ rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım da eşlik etti.
  • Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta 1000 konut yapacak
  • Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta 1000 konut yapacak

    Ziyaretlerde Adil Aliyev ve Reşad Mammadov, depremzedelere yakından ilgilenip onlara gıda kolisi de dağıttı. Daha sora bir konuşma yapan Aliyev, depremin ilk gününden itibaren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla tüm kurumların Türkiye'nin yardımına koştuğunu söyledi.
  • Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta 1000 konut yapacak

    Azerbaycan ve Türkiye'nin bir millet iki devlet olduğunu ifade eden Aliyev, şöyle devam etti:

    "Her zaman asırlar boyu hem kötü günlerimiz de hem de sevinçli günlerimizde birbirimizin yanında olduk. Asırlar boyu Azerbaycan halkının bir problemi, bir sıkıntısı olursa Türkiye devleti, Türkiye halkı Azerbaycan'ın yardımına koşuyor. Aynı zamanda da Azerbaycan vatandaşları Türk halkının en aziz kardeşi gibi her zaman onun yanında olmuştur. Türkiye devleri bizim çok azizdir. Biliyorsunuz Azerbaycan toprakları 30 seneye yakın işgal altındaydı. Azerbaycan'ın hak sesini dünyaya duyurmak ilk başta Türkiye devleti, Türkiye halkı bize destek verdi. 2020'deki vatan savaşında Türk Devleti, Azerbaycan Devleti'ni ve halkını destekledi. O tarihi savaşımızda, hak savaşımızda, adalet ve namus savaşımızda Türk Devleti'nin yanımızda olması, bugün Azerbaycan'da yaşayan 10 milyondan fazla Azerbaycan vatandaşının her birinin beyninde, kalbinde yer etmiştir.  Bugün burada sizin yanınızda olmamız, bizim bir insani borcumuzdur, kardeşlik borcudur. Allah Türk milletini korusun, Türk ordusunu, Turan ordusunu korusun."
  • Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta 1000 konut yapacak

    Azerbaycan Anakara Büyükelçisi Reşad Mammadov da Türk milletinin depremde yalnız kalmadığını belirterek, "Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Türklerin her birinin kalbi sizinle birlikte atıyor, her biri sizi düşünüyor. Ramazan bayramı arefesinde sizlerle birlikte olmak için Azerbaycan'dan buraya sefer etmiş milletvekillerimiz şarkıcılarımız sadece sizinle birlikte olmak için geldiler, sizin yalnız olmadığınızı göstermek için buradalar. Azerbaycan her zaman sizinledir. Bu enkazların kaldırılmasında, yeni konutların yapılmasında Azerbaycan sizin yanınızda olacaktır. Yeni binaların, yeni evlerin dikilmesinde Azerbaycan katkıda bulunacaktır. İnşallah gelecek yıl bayramı herkes kendi evinde, kendi ocağında, öz balalarının, çocukların yanında olacak" diye konuştu.
  • Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta 1000 konut yapacak

    Sanatçı Azerin ise, depremden dolayı çok üzgün olduğunu belirtti. Normalde Kahramanmaraş'a konser için geleceğini ancak deprem yaşandığını ifade eden Azerin, şunları söyledi:

    "Her bir aileye burada baktığımda yeniden 6 Şubat günü gözümde canlanır. Çok enteresan, tesadüf olmuyor bu hayatta,  beni her zaman düşündüğüm budur. 6 Şubat'ta benim Kahramanmaraş'ta konserim olacaktı, biraz önce de buradan geçtiğimde o afişler halen duruyor. Böyle bir felaket oldu. O günden bugüne hep sizin aranızda olmak, buraya gelmek arzusu ile yaşadım ve kısmet bugüne oldu. Allah  bir daha yaşatmasın, çok büyük bir acı, çok büyük kayıplarımız var. Siz de gördünüz ki burada yaşanan depremi sanki Azerbaycan yaşadı. Azerbaycan halkı bir nefer gibi, bir insan gibi buraya yardıma koştu, elinde, avucunda olanı buraya göndermeye, buraya yollamaya çalıştı."
  • Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta 1000 konut yapacak

    İki ülkenin her zaman kardeş olduğunu ve bu kardeşliği Karabağ Savaşı'nda herkesin de gördüğünü belirten Azerin, şöyle devam etti:

    "Azerbaycan'a başta cumhurbaşkanı omuz verdi, Türkiye halkı omuz verdi ve o savaş kazanıldı. Bu savaşın kazanılmasında Azerbaycan askerinin, Azerbaycan halkının, Azerbaycan Devleti'nin payı olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye halkının payı var. Allah hepinizden razı olsun. Öyle hadiseler var ki, hiçbir zaman halkının hafızasından silinmez. Bizim halimiz her zaman beraberdir, 100 sene önce olduğu gibi bugün de beraberdir. Ama devlet olarak, devlet erkanı olarak bugün cumhurbaşkanlarımızın ülkelerimiz için yaptıklarını, Turan'a giden yolu, Kızılelma'ya giden yolu göz ardı edemeyiz. Şimdiye kadar olmayanlar, bugün o imzalar atılarak hayata geçti. İnşallah bize nasip olur. nasıl ki biz Karabağ'da, Azerbaycan ordusunun, Azerbaycan halkının seferini gördük, orada 2 ülkenin bayrağı yan yana dalgalanıyorsa, Allah nasip bütün Türk cumhuriyetlerinde, ata baba yurdunda, Asya'dan Amerika'ya kadar o bayrakların yan yana dalgalanmasını Allah bize görmeyi nasip etsin."
  • Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta 1000 konut yapacak

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