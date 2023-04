Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta 1000 konut yapacak

Azerbaycan ve Türkiye'nin bir millet iki devlet olduğunu ifade eden Aliyev, şöyle devam etti:

"Her zaman asırlar boyu hem kötü günlerimiz de hem de sevinçli günlerimizde birbirimizin yanında olduk. Asırlar boyu Azerbaycan halkının bir problemi, bir sıkıntısı olursa Türkiye devleti, Türkiye halkı Azerbaycan'ın yardımına koşuyor. Aynı zamanda da Azerbaycan vatandaşları Türk halkının en aziz kardeşi gibi her zaman onun yanında olmuştur. Türkiye devleri bizim çok azizdir. Biliyorsunuz Azerbaycan toprakları 30 seneye yakın işgal altındaydı. Azerbaycan'ın hak sesini dünyaya duyurmak ilk başta Türkiye devleti, Türkiye halkı bize destek verdi. 2020'deki vatan savaşında Türk Devleti, Azerbaycan Devleti'ni ve halkını destekledi. O tarihi savaşımızda, hak savaşımızda, adalet ve namus savaşımızda Türk Devleti'nin yanımızda olması, bugün Azerbaycan'da yaşayan 10 milyondan fazla Azerbaycan vatandaşının her birinin beyninde, kalbinde yer etmiştir. Bugün burada sizin yanınızda olmamız, bizim bir insani borcumuzdur, kardeşlik borcudur. Allah Türk milletini korusun, Türk ordusunu, Turan ordusunu korusun."