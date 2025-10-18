Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: "Beni unut"

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı.

Eski başkanlardan Aziz Yıldırım, kürsüde yaptığı konuşmasının ardından Başkan Sadettin Saran ve yönetiminin elini sıkarken, yerini geçtiği esnada Ali Koç'un yanına gitti. Kürsüde kendisinden bahsetmesi üzerine, unutmasını söyleyen Yıldırım'a Koç, "Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun" yanıtını verdi.

Aziz Yıldırım da, "İlaçlarımı aldım, çok iyiyim tamam mı?" diyerek yanağını sıktı ve oturduğu yere doğru ilerledi.