Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Eğitim Azonal Topraklar Nelerdir? Azonal Toprak Çeşitleri, Özellikleri ve Örnekleri hteg

        Azonal topraklar nelerdir? İşte çeşitleri, özellikleri ve örnekleri

        Atmosfer ile yer küreyi, tuzlu ile tatlı suları birbirinden ayıran topraklar; hava ve su ile birlikte dünya üzerindeki yaşam için vazgeçilmez olan 3 temel unsurdan bir tanesidir. Tıpkı insanlar gibi nefes alıp veren ve içinde yer alan mikroorganizmalar ile canlı bir yapıda olan topraklar; üzerinde yaşayan canlılar için de önemli bir besin kaynağı olarak öne çıkar. Böylesine hayati öneme sahip olduğu bilinen topraklar, belirli değişkenlere bağlı olarak kendi için de türlere de ayrılmaktadır. Bu toprak türlerinden bir tanesi olan azonal topraklar hangileridir? Azonal topraklar ne demek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Azonal topraklar nelerdir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Azonal topraklar; bir dış kuvvet tarafından taşınarak bir başka yerde biriktirilmiş olan toprakları ifade etmektedir. Bu özelliği sebebiyle bitki örtüsü ve kayaç yapısı gibi özelliklere de bağlı olmayan azonal topraklar nerede görülür? Azonal toprak özellikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

        Azonal Topraklar

        Eğimli alanlarda, aşınmanın sürekli olduğu sahalarda ve deltalar gibi birikmenin olduğu coğrafyalarda görülen azonal topraklar; akarsu, buzul ve rüzgâr gibi bir dış etken tarafından aşındırılan malzemelerin yine aynı kuvvetler tarafından başka bir alana taşınarak biriktirilmesini ifade etmektedir. Herhangi bir katmanı olmayan azonal topraklar, başka yerden taşındıkları için biriktikleri yerin bitki örtüsü ve kayaç yapısını da yansıtmamaktadırlar.

        REKLAM

        Azonal Topraklar Hangileridir?

        Dış kuvvetler tarafından aşındırılan, taşınan ve biriktirilen azonal topraklar kendi içinde 4 farklı toprak türüne ayrılmaktadır.

        • Alüvyal Toprak: Akarsular tarafından taşınan mil, ince kum ve çakıl taşı benzeri malzemelerin biriktirildiği yerde oluşan topraklardır. En yaygın olarak deltalarda ve vadi tabanları geniş olan akarsuların etrafındaki ovalarda görülen alüvyal topraklar; tarımsal faaliyet açısından da oldukça verimli topraklardır.
        • Kolüvyal Toprak: Dağların eğimli yamaçlarından kopan parçaların, eğimin azaldığı yerlerde birikmesiyle oluşan kolüvyal topraklar, irili ufaklı taşlardan meydana gelmektedir. Aşınma daha kolay olacağı için bitki örtüsü bakımından fakir olan dağ yamaçlarından kopan parçalarla oluşan bu toprak türünün yüksekliği bazı durumlarda birkaç metreyi bulabilmektedir. Kolüvyal topraklar aynı zamanda, kökleri derine inen ağaçların yetişmesine uygun topraklar olarak öne çıkmaktadır.
        • Litoseller: (Taşlı Topraklar) Dağlık alanların eğimli yamaçlarında kum ve çeşitli büyüklüğe sahip olan taşlardan meydana gelen topraklardır. Eğim boyunca akan suların ince yapıda olan materyalleri taşıması sonucu oluşan bu topraklar, büyük boyutlardaki kayalardan meydan gelmeleri sebebiyle tarımsal verim açısında oldukça fakirdir.
        • Regosol Topraklar: Volkanik faaliyetlerden sonra ortaya çıkan ince malzemeler ile akarsuların taşıdığı kum inceliğinde malzemelerden meydana gelen regosoller, çoğunlukla volkanik arazilerin üzerinde oluşmaktadırlar. Humus bakımdan oldukça fakir olan bu topraklar her ne kadar verimsiz olsalar da su ve havayı fazlaca geçirdikleri için, bu alanlar patates tarımına uygun araziler olarak dikkat çekerler.

        Azonal Toprak Özellikleri

        REKLAM
        • Azonal topraklar; bulundukları yerlerden bir dış kuvvet tarafından taşınıp biriktirdikleri için bulundukları yerdeki iklim koşullarını ve bitki örtülerini yansıtmazlar.
        • Sürekli devam eden bir aşınma ve birikme durumundan ötürü, toprakta horizonlaşma gözlemlenmez.
        • Deltalar, eğimli araziler ve taşkın ovaları azonal toprakların en sık görüldüğü yerlerdir.
        • Azonal topraklarda organik kalıntılar yüksek olduğu için bu topraklar humus bakımından zengindir.

        Azonal Toprak Örnekleri Türkiye

        Türkiye’de azonal topraklar nerede görülür sorusunun cevabı şu şekilde sıralanabilir:

        Türkiye’de Görülen Alüvyal Topraklar: Bafra, Çarşamba, Gediz, Bakırçay, K. Menderes, B. Menderes, Meriç ve Çukurova Deltası.

        Türkiye’de Görülen Kolüvyal Topraklar: Aydın dağları, Toroslar, Bolu dağları ve Kaçkar dağları.

        Türkiye’de Görülen Litosol Topraklar: Taşeli Platosu, Bitlis dağları ve Kaçkar dağları.

        Türkiye’de Görülen Regasol Topraklar: İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        İki engelli çocuğu olan anneye şoke eden ihtarname!
        İki engelli çocuğu olan anneye şoke eden ihtarname!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı plastik atık uyarısı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı plastik atık uyarısı!
        Livakovic gelişmesi!
        Livakovic gelişmesi!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Eş" değer sıkıntı!
        "Eş" değer sıkıntı!
        Çamlıca Kulesi'ni 1.2 milyon kişi ziyaret etti
        Çamlıca Kulesi'ni 1.2 milyon kişi ziyaret etti
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        Altın ithalatına kota geliyor
        Altın ithalatına kota geliyor
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı