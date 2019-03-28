2 | 44

Atakan Koru ile dünyaevine girip beş ay önce de oğulları Demir’i kucaklarına alan eski manken, alışveriş merkezinde mağazaları gezdi. Her zaman ki gibi güleryüzlü haliyle dikkat çeken Akın, "Evde çocuk bekliyor. Küçük bir fırsat yakalayıp çıkmıştım, geri dönmem lazım" ifadelerini kullandı.