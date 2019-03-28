Azra Akın: Demir evde bekliyor

Giriş: 28.03.2019 - 09:37 | Güncelleme:  

Atakan Koru ile dünyaevine girip beş ay önce de oğulları Demir’i kucaklarına alan eski manken Azra Akın, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Akın, "Evde çocuk bekliyor. Küçük bir fırsat yakalayıp çıkmıştım, geri dönmem lazım" dedi

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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, 2002 Türkiye Güzeli seçilen ve ardından da 2002 Miss World'de Dünya Güzeli unvanını alan Azra Akın, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

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    Atakan Koru ile dünyaevine girip beş ay önce de oğulları Demir’i kucaklarına alan eski manken, alışveriş merkezinde mağazaları gezdi. Her zaman ki gibi güleryüzlü haliyle dikkat çeken Akın, "Evde çocuk bekliyor. Küçük bir fırsat yakalayıp çıkmıştım, geri dönmem lazım" ifadelerini kullandı.

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