B vitamini, kendi içerisinde B12, B9, B1 vitamini gibi farklı gruplara ayrılır. Bütün çeşitlerinin vücudumuzda farklı görevleri bulunur. Pek çok gıdada yeterli miktarda yer alırlar. Bu yüzden dengeli ve sağlıklı beslenen kişilerde herhangi bir B vitamini eksikliği görülmez. Fakat yaş, cinsiyet, hamilelik, ilaç, alkol kullanımı, cinsiyet gibi faktörler; kişinin B vitaminine daha çok ihtiyaç duymasına neden olabilir. B vitamin eksikliğinin zayıflık, halsizlik, yorgunluk, unutkanlık gibi farklı semptomları olabilir. Bu durumda doktor tarafından önerilen B vitamin komplekslerinin alımı ile vitamin eksikliği giderilebilir. B vitaminleri; sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürebilmemizde hayati bir role sahiptirler. Hücre ve beyin fonksiyonlarımızın sağlığından sorumludurlar. Kardiyovasküler sağlık sorunlarına karşı bizi korurlar. Erkeklerde kas gücünü arttırır ve kas inşasına yardımcı olurlar. Özellikle hamile bayanların yeterli miktarda B vitamini tüketmeleri gerekir. Anne adayları tarafından tüketilen B vitamin takviyeleri, mide bulantılarını hafifletir, enerjiyi yükseltir ve preeklampsi riskini düşürürler.
B vitamini Neye Yarar?
Tüm B vitaminlerinin ortak görevi; yediğimiz yemeklerin vücudumuz tarafından enerjiye çevirmesine yardımcı olmaktır. Bir diğer deyişle vücudumuza sürdürülebilir enerji takviyesi sağlarlar. Enerji üretimi dışında her B vitaminin kendine ait görevleri de bulunur. Örneğin B6 vitamini, enerji üretiminin yanı sıra vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına da öncülük eder. B12 vitamini ise karbonhidratları enerjiye çevirerek, vücudumuzda aşırı yağın depolanmasını önler.
B Vitaminin Faydaları Nelerdir?
- Yağların hazmedilmesini kolaylaştıran B vitamini, ishali önler
- Cildin canlı görünmesini sağlar ve yaşlanmayı geciktirir
- Tırnakların kırılmasını önler
- Saç köklerinin güçlenmesini ve parlak bir görüntü kazanmasını sağlar
- Sigara ve alkol tüketiminde görülen olumsuz durumların etkisini en aza indirdiği görülmüştür
- Kadınlarda doğurganlık oranını arttırmaktadır
- Çocuklarda zeka gelişimine yardımcı olmaktadır ve öğrenme kabiliyetini geliştirir
- Enerji ve sinir sistemi için vazgeçilmezdir
- Metabolizmanın düzgün çalışmasını sağlar
- Kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda önemli rol oynar
- Sinir sisteminin düzenlenmesi ve onarılmasında etkilidir
- Besinlerle alınan karbonhidratları gerektiğinde kullanmak üzere yağa çevirerek depolanmasını sağlar
- Mide, kalp ve bağırsak adalelerinin çalışmasını sağlar
- Alzheimer hastalığının ilerlemesini önler
- Felç ya da kalp krizinden ölme riskini azaltır
- Kas dokularının sağlamlığını ve dayanıklılığını arttırır
- Gıdaların enerjiye dönüştürülmesinde önemlidir
- Cilt sağlığının korunmasını sağlar
- Hücre yaşlanmasının önüne geçer
- Kalp ve damar hastalıklarına karşı vücudu korur
- Enerji sağladığı için kilo kontrolü konusunda denge sağlar
- Vücutta bulunan proteinlerin kullanılmasında önemli rol oynar
B Vitamini Eksikliğinde Veya Fazlalığında Neler Yaşanabilir?
Her yaştan insanın yaşayabileceği bir durum olan B vitamini eksikliği kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken bir sağlık problemidir.
Eksikliğinde Yaşanabilecek Olası Durumlar:
- Özellikle beyni olumsuz etkiler: sinir, hafıza ve ruh sağlığı için tehlikeli durumlar oluşabilir
- Halsizlik ve yorgunluk yapar hatta depresyona zemin hazırlar
- Soluk cilt yapısı, sersemlik ve iştahsızlık gibi sağlık sorunlarına yol açar
- Karanlıkta görme kaybı, aşırı ışıkta korkma ve deri iltihabı gibi zararları görülür
- Hasta olmaktan çekinirken yüksek dozda B vitamini kullanarak sağlığınızdan olmayın. Kanser, böbrek, karaciğer gibi hastalıklarda B vitamini seviyenizi yükseltebilir.
Fazlalığında Yaşanabilecek Olası Durumlar:
- Vücudun çeşitli yerlerinde kaşıntı ve kızarıklıklar oluşur
- Koordinasyon eksikliğine neden olur
- Sinir sistemi sorunlarına yol açar: Alınganlık, baş ağrısı ve konsantrasyon eksikliği gibi
- Yüksek dozda alınan B vitamini sonucunda zehirlenme yaşanabilir.
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