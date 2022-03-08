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Haberler Televizyon Baba 4. bölüm tanıtımı: 'Kadir' harekete geçiyor!
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'Kadir' kardeşlerini korumak için harekete geçiyor!

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Baba', bu akşam 4. bölümüyle ekrana gelecek. İşte 'Baba'nın 4. bölüm tanıtımları...

Baba 4. bölüm tanıtımı: 'Kadir' harekete geçiyor!
'Kadir' kardeşlerini korumak için harekete geçiyor!
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HABERTURK.COM

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı, hikâyesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın, senaryosunu Ekin Atalar'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak'ın üstlendiği Baba'nın oyuncu kadrosunda; Haluk Bilginer, Ayda Aksel, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş, Özge Yağız, Deniz Hamzaoğlu, Taner Rumeli, Damlasu İkizoğlu, Beril Pozam, Cem Uslu gibi birçok başarılı oyuncu yer alıyor.

Baba bu akşam 4. bölümüyle ekrana gelecek. Emin başına gelenleri herkesten saklamaya çalışırken, Kadir'in eve dönüşü aile içinde yeni anlaşmazlıkları da beraberinde getirir. Kadir, ailenin yeni hayatına uyum sağlaması için ipleri eline almaya başlar. Ancak bu hiç kolay olmayacaktır. Saruhanlı ailesi dört bir yandan sınanırken Kadir hem Emin'le hem de İlhan'la mücadele etmek zorunda kalır. İlhan'ın hamleleri Saruhanlı ailesinde sancılı günlerin başlangıcı olur. Kadir, kardeşlerini korumak için harekete geçse de artık her şey için çok geçtir. Emin'in aldığı karar ise ailedeki bütün dengeleri değiştirecektir.

"Baba" yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Baba'nın 4. Bölüm Tanıtımları;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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