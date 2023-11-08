Gazze'deki Endonezya Hastanesinin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!

Kahlut, 140 yatak kapasiteli hastanede şu an bekleme odalarında ve koridorlarda yatan yaklaşık 400 yaralı ve hastanın tedavi edilmeye çalışıldığını söyledi.

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Ayrıca yerinden edilenlerle Gazze'nin kuzeyinden gelen yaklaşık 5 binden fazla Filistinlinin de hastanede yer aldığını aktaran Kahlut, "Daha önce Endonezya Hastanesindeki çalışmaların durmak üzere olduğu konusunda uyarmıştık. Şu anda bu noktaya geldik, hastane 24 saat içinde tamamen hizmet dışı kalacak." dedi.