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        Haberler Dünya Gazze'deki Endonezya Hastanesinin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!

        Gazze'deki Endonezya Hastanesinin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Endonezya Hastanesinin sadece 24 saatlik yakıtı kaldı. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 569'a yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:12 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:12
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        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, İsrail hava saldırılarında Gazze'deki hastaneleri birçok kez hedef aldı.

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        İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Endonezya Hastanesi Müdürü Atıf el-Kahlut, sadece 24 saat yetecek kadar yakıtları kaldığını, yeni bir gelişme olmazsa bu sürenin sonunda faaliyetlerinin duracağını belirtti.

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        Kahlut, düzenlediği basın toplantısında, bölgenin kuzeyinde yer alan, yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlilerin sığındığı Endonezya Hastanesinin çalışma durumuna ilişkin bilgi verdi.

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        Kahlut, 140 yatak kapasiteli hastanede şu an bekleme odalarında ve koridorlarda yatan yaklaşık 400 yaralı ve hastanın tedavi edilmeye çalışıldığını söyledi.

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        Ayrıca yerinden edilenlerle Gazze'nin kuzeyinden gelen yaklaşık 5 binden fazla Filistinlinin de hastanede yer aldığını aktaran Kahlut, "Daha önce Endonezya Hastanesindeki çalışmaların durmak üzere olduğu konusunda uyarmıştık. Şu anda bu noktaya geldik, hastane 24 saat içinde tamamen hizmet dışı kalacak." dedi.

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        Ana jeneratörün durmasının ardından en düşük kapasitedeki jeneratörle hizmet vermeye çalıştıklarını kaydeden Kahlut, halihazırda hayati öneme sahip bölümlerden bazılarının çalışmalarını durdurduğunu ifade etti.

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        "BU BAZI HASTALARIN ÖLÜMÜ ANLAMINA GELİYOR"

        Kahlut, "Eğer 24 saat içinde elektriği çalıştırmak için gerekli yakıt hastaneye ulaştırılmazsa hastanede çalışmalar tamamen duracak; bu da bazı hastaların ölümü anlamına geliyor." diye konuştu.

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        Hastane Müdürü, Dünya Sağlık Örgütüne, Birleşmiş Milletlere ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine, "yaralıların ve hastaların, Mısır ya da başka ülkede tedavi görebilmeleri için Refah Sınır Kapısı'na ulaşmalarını sağlayacak güvenli geçişlerin oluşturulması adına müdahale etmeleri" çağrısında bulundu.

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        *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #gazze
        #israil
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