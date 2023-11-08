7 Şurada Paylaş!







Bu rakamlara göre 1 milyon 988 bin 824 lira kâr gösterildi. Şirket 2023 yılında 397 bin 850 lira vergi ödedi. MASAK’ın raporlarına göre, firmanın banka işlemlerinin yüksek meblağ olduğu halde, vergi oranlarının düşük olmasına dikkat çekti.

8 Şurada Paylaş!







SAHTE FATURA KESİMLERİ MASAK’ın hazırladığı rapora göre bu firmaya mal alım ya da satış olmadan sahte fatura kesildi. Bu sahte faturalardan biri de Tasf. Hal. Fekpen Plastik Gıda şirketi tarafından, Rise And Shine adlı firmaya 98 milyon 657 bin 338 lira değerinde kesilen faturaydı.