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'Baba' dizisinde büyük kavuşma!

SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Baba'nın dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde Kadir, aylar sonra babasını buldu. Baba-oğlun kavuştuğu duygusal anlar, ekran başındaki izleyicileri derinden etkilerken Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın oyunculuğu bölüme damgasını vurdu. İki başarılı oyuncu, sosyal medyanın gündemine oturdu. Yaşanan kavuşmanın ardından finalde İlhan, Emin Saruhanlı'nın birini öldürmüş olabileceği ihtimalini öğrendi. Bu sırada köşkün bahçesine kazılmış bir mezar dikkat çekti. "Mezar kime ait?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu

'Baba' dizisinde büyük kavuşma!
'Baba'da büyük kavuşma!
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HABERTURK.COM

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Baba' dün akşam 2. sezon 3. bölümüyle ekrana geldi. Selahattin'in tuzağına düşüp saldırıya uğrayan Kadir, yaşadığı bu olayın ardından telefonunda Firuze'den gelen aramalara bakarken aslında Emin'in ankesörlü telefondan aradığı fakat cevapsız olan numarayı fark ederek araştırmaya başladı. Emin'in kendisini aradığı ankesörlü telefona ulaşan Kadir, çevredeki güvenlik kameralarına bakarak babasının izini buldu. İlhan'ın da yardımıyla Emin'i aramaya devam ederken, İlhan'a gelen telefon sonrasında Kadir hastaneye gitti ve yüzü tanınmaz halde olan bir cesedi babası sandı. Babasının öldüğü kanısına varan Kadir, sabaha kadar bu üzüntüyle sokaklarda dolaştı, sabah cesaretini toplayıp ailesine bu kötü haberi tam vermeye giderken camiden gelen bir telefonla yeniden umutlandı. Cami müezzini, Emin'i bulduğunu söyledi ancak Kadir gelmeden Emin yeniden kayıplara karıştı. Bu sefer babasının söylediği son sözlerden nereye gittiğini tahmin eden Kadir, harabeye dönen Saruhanlı Köşkü'ne gitti ve burada Emin'i buldu. Baba oğulun kavuştuğu anlar yüreklere dokundu. Diğer taraftan İlhan, Emin Saruhanlı'nın cinayet işlemiş olabileceği ihtimalini öğrenirken, köşkün bahçesine kazılmış mezar izleyenleri şaşırttı.

'Baba' 18. bölümüyle ABC1 20+'da 3.97 izlenme oranı (reyting), 10.05 izlenme payı (share), TOTAL'de 3.59 izlenme oranı (reyting) 9.87 izlenme payı (share), AB'de 3.07 izlenme oranı (reyting), 9.00 izlenme payı (share) elde etti. #Baba etiketi Twitter Türkiye'de 4 saat 55 dakika, bölüm etiketi #kavuşma ise 4 saat 10 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.



İşte o anlar;

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FİRUZE HAYAT HİKAYESİNİ ANLATTI

Firuze, Kadir'le yüzleşerek hayat hikayesini ve neden Selahattin'in yanında kaldığını anlattı. Kadir ile Firuze giderek birbirine daha fazla yakınlaşırken Firuze, Selahattin'in evinde zor anlar yaşamaya başladı. Kadir'in meydan okumasının ardından öfkesi artan Selahattin, Kadir'e tuzak kurdu.

Firuze ve Kadir'in yakınlaşması;

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YENİ BÖLÜMDEN ÖN İZLEME SAHNESİ YAYINLANDI!

'Baba'nın gelecek hafta ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Babasını sağ salim bulmayı başaran Kadir'in büyük bir sevinçle dans ettiği sahne izleyenlerin yüzünü gülümsetti. 

Baba'nın 19. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı 'Baba'nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

'Baba' yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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