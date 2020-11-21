Baba olmaya hazır mısınız?

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Dr. Şirin Seçkin çocuğun ne kadar başarılı olacağının, eğitiminin, kariyerinin baba-çocuk ilişkisine bağlı olduğuna dikkat çekerek “Baba olmak zamanla öğreniliyor” dedi. Dr. Seçkin, çocuğun anne ile bağımlı bir ilişki kurmaması için babanın özellikle dört yaşından sonra devreye girerek çocukla vakit geçirmesinin önemini vurguladı.

DR. ŞİRİN SEÇKİN İLE BU HAFTA: BABANIN ROLÜ

Dr. Şirin Seçkin önümüzdeki hafta ise bebeklerde ve çocuklarda doğru beslenme önerilerini paylaşıyor…

DR. ŞİRİN SEÇKİN İLE GEÇEN HAFTA: ÇOCUKLARDA REZİLYANS