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Baba olmaya hazır mısınız?

Çocuğun beslenmesi, yetiştirilmesi, büyütülmesi gibi konular genel olarak anne-çocuk ilişkileri üzerinden ele alınıyor ve baba aslında ailenin temel unsuru olmasına rağmen, biraz yardımcı oyuncu gibi algılanıyor. Çocuğa ayrılan sürenin her iki ebeveyn için de çok zorlaştığı modern dünyada babanın çocuğun yaşamındaki hayati rolü ihmal ediliyor. Ancak bunun doğru bir yaklaşım olmadığı baba işlevinin eksikliğinin neden olduğu problemler ortaya çıktığında anlaşılıyor. Peki babanın çocuğun hayatındaki rolü ve önemi nedir? Babanın çocuğun hangi dönemlerinde hangi işlevleri olmalıdır? Baba olmaya hazır olmak ne anlama gelir? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve “Bana hazır mısın baba?” kitabının yazarı Dr. Şirin Seçkin babanın çocuğun hayatındaki yerini ve önemini haberturk.com’a anlattı.

Baba olmaya hazır mısınız?
Burçak Orçun

Dr. Şirin Seçkin çocuğun ne kadar başarılı olacağının, eğitiminin, kariyerinin baba-çocuk ilişkisine bağlı olduğuna dikkat çekerek “Baba olmak zamanla öğreniliyor” dedi. Dr. Seçkin, çocuğun anne ile bağımlı bir ilişki kurmaması için babanın özellikle dört yaşından sonra devreye girerek çocukla vakit geçirmesinin önemini vurguladı.

DR. ŞİRİN SEÇKİN İLE BU HAFTA: BABANIN ROLÜ

Dr. Şirin Seçkin önümüzdeki hafta ise bebeklerde ve çocuklarda doğru beslenme önerilerini paylaşıyor…

DR. ŞİRİN SEÇKİN İLE GEÇEN HAFTA: ÇOCUKLARDA REZİLYANS

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