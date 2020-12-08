Köz kokulu patlıcanı ve biberleri ile lezzetli ve bir o kadar şık görünümlü olan babagannuş tarifim ile karşınızdayım. bir salata. Şimdiden afiyet olsun.

Babagannuş İçin Gereken Malzemeler:

5 tane patlıcan

2 tane kırmızı biber

3 tane yeşil biber

1 tane orta boy soğan

2-3 diş sarımsak

2 tane domates

1 çorba kaşığı biber salçası

4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Karabiber

Kırmızı biber

Tuz

Limon suyu

Babagannuş Yapılışı:

Biber ve patlıcanları közleyin.

Kabuklarını soyun ve döverek ezin.

Soğanı minik minik doğrayın.

Az sıvı yağ koyduğunuz tavada kavurun.

Biber salçası ve baharatları ekleyin.

Soğan ve ezilmiş patlıcan ve biberleri, ince doğranmış domatesleri ve maydanozları, derince bir kapta karıştırın.

Üzerine limon suyu, zeytinyağı, tuz ve dövülmüş sarımsakları ilave ederek karıştırın.

Servis tabağına alarak, sunum yapın.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Patlıcan, kırmızı biber ve yeşil biberi önceden közleyip, kabuklarını soyarsanız salatanızı daha kısa sürede hazırlarsınız.