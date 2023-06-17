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Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak?

Babalar Günü tarihi araştırmaları hız kazandı. Her sene Haziran ayında, düzenli olarak kutlanan bu anlamlı günü değerlendirmek ve babalarını mutlu etmek isteyenler Babalar Günü tarihini sorguluyor. İşte 2023 Babalar Günü tarihi...

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  • BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2023 | Babalar Günü ne zaman, yarın mı, hangi gün kutlanacak?

    Babalar Günü her yıl Haziran ayından düzenli olarak kutlanıyor. ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanan Babalar Günü, 1972 yılında başkan Richard Nixon'ın imzasıyla yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edildi. Bu özel günde babasına hediyeb almak ve sevgiisni ifade etmek isteyenler "Babalar Günü ne zaman, yarın mı, hangi gün kutlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Babalar Günü tarihi ve hediye önerileri...
  • BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2023 | Babalar Günü ne zaman, yarın mı, hangi gün kutlanacak?

    BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, BU PAZAR MI?

    Her sene haziran ayında kutlanan Babalar Günü, bu yıl 18 Haziran 2023 Pazar günü kutlanacak.
  • BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2023 | Babalar Günü ne zaman, yarın mı, hangi gün kutlanacak?

    BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

    Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

    Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.
  • BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2023 | Babalar Günü ne zaman, yarın mı, hangi gün kutlanacak?

    Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
  • BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2023 | Babalar Günü ne zaman, yarın mı, hangi gün kutlanacak?

    BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

    En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat,

    Tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı,

    Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka,

    Nostalji seven babalar için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri,

    Stiline göre kıyafet, kartlık ya da cüzdan,

    Kullandığı veya sevdiği bir parfüm,
  • BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2023 | Babalar Günü ne zaman, yarın mı, hangi gün kutlanacak?

    Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri,

    Babanızın baş harfine göre kol düğmesi veya kemer,

    Hediyenizi seçerken dikkat edilmesi gereken nokta babanızın nelerden hoşlandığını bilmek olacaktır. Onu düşündüğünüzü gösteren hediyeler babanızın son derece mutlu olmasını sağlayacaktır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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