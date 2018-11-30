Olay, merkez Fakıuşağı Mahallesi´nde meydana geldi. Vatandaşlar biri kız iki çocuğun, demir çitlere bağlı olduklarını görünce polis haber verdi. DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye gelen polis, 3 yaşındaki Ahmet E. ve ablası 5 yaşındaki Ragad E.'yi iple bağlandıkları çitten kurtardı.

Yaklaşık bir saat bağlı kaldıkları belirlenen çocuklar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülürken, olayla ilgili baba Mahmut E. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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