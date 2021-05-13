Babalarının isteğiyle seçtikleri hemşirelik mesleğini ilk günkü aşkla sürdürüyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkAjans Haberleri
ABONE OL

Babalarının isteğiyle seçtikleri hemşirelik mesleğini ilk günkü aşkla sürdürüyorlar

Yalova'da görev yapan iki hemşire, babalarının isteğiyle seçtikleri mesleklerini, ilk günkü heyecan ve aşkla sürdürüyor.

Babalarının isteğiyle seçtikleri hemşirelik mesleğini ilk günkü aşkla sürdürüyorlar
AA

Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde görevli Ayşe Renk, AA muhabirine, 34 yıl önce babasıyla arasında geçen diyaloğu ve hemşireliğe uzanan hikayesini anlattı.

Baba mesleğini seçerek öğretmenlik yapmak istediğini belirten Renk, "Babam da tam tersine hemşire olmamı isterdi. 'Sen benim hep beyaz meleğim olacaksın' derdi. Hem öğretmenlik hem de hemşirelik için her iki sınava girdim." dedi.

Renk, sınavlara babasıyla çalıştığını dile getirdi.

Zeynep Kamil Sağlık Meslek Lisesini üçüncülükle kazandığını aktaran Renk, "Babam kalp krizi geçirmişti ve taburcu olmasına 3 gün kala benim Sağlık Meslek Lisesini kazandığımı öğrendi. Babamın gözleri dolu dolu oldu ve 'Sen benim beyaz meleğimsin' dedi. 3 gün sonra da babamı kaybettik. İyi ki hemşireliğe başlamışım, iyi ki tercih etmişim." diye konuştu.

Renk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin herkes için çok zor geçtiğini ifade ederek, "Çok zorlansak da tükensek de bir şekilde yeniden küllerimizden doğup, hastalarımıza şifa dağıtıp onları mutlu etmek istiyoruz. Onların sağlığına kavuştuğunu görünce yeniden küllerimizden doğduğumuzu görüyoruz zaten." ifadesini kullandı.

- "Babamın yönlendirmesiyle hemşire oldum"

Mesleğe 23 yıl önce başlayan Özden Aydın ise 16 senedir Yalova Devlet Hastanesinde cerrahi hemşiresi olarak görev yaptığını söyledi.

Aydın, geçen yıl haziran ayından bu yana aynı hastanenin Kovid-19 servisinde görevini sürdürdüğünü aktardı.

Hemşirenin, hastanın en yakında duygusal ve psikolojik olarak ihtiyaç duyduğu kişi olduğunu anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Her ailede sağlıkçı çalışana ihtiyaç olduğu düşüncesi ve babamın yönlendirmesiyle hemşire oldum. Hemşirelik normal süreçte de özveri isteyen bir meslek. Kovid döneminde bu yükümüz bir kat daha arttı. Çünkü araya kişisel koruyucu ekipman dediğimiz bir bariyer girdi. Normalde yaparken çok zorlandığımız mesleğimizde bu durum iş yükümüzü iki kat artırdı. Bunun yanında bu hastalığın yalnız yaşanan bir hastalık olması da çok zorlaştırdı. Normal dönemde bile hasta oldukları için psikolojileri bozulan insanların hastanede yalnız kaldıkları için sıkıntıları daha da artıyor. Biz ise bu dönemde onlara ciddi anlamda destek olmaya çalışıyoruz."

Aydın, kendisi ve ailesinin de Kovid-19'a yakalandığını ve hastalığı atlattıklarını ifade etti.

Hastalığa yakalanıncaya kadar çocuklarından uzak durduklarını ifade eden Aydın, "Testimin pozitif çıkmasından iki gün sonra oğlumun da testi pozitif çıktı. Ben üzüldüm ama oğlum bir anda 'Yaşasın pozitifmişim. Artık sarılabileceğim' diyerek bana sarıldı. Ben bu sırada içten içe ağladım. Bunlar kötü dönemlerdi ve çok şükür atlattık. İnsanlara destek olabilmek için her zaman yine enerjimizi toplayıp çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İngiltere´deki araştırmada `karışık doz aşı´ olanlar her iki dozu da aynı olanlardan daha sık yan etki bildird
SAĞLIKAraştırma: Karışık doz aşı olanlar her iki dozu da ...
Son dakika haberi! Bakan Koca: Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz - Haberler
SAĞLIKBakan Koca'dan normalleşme mesajı
Ürküten açıklama! Salgında o hastalıkta 1 milyon vaka gözden kaçtı - Haberler
SAĞLIKÜrküten açıklama! Salgında o hastalıkta 1 milyon vaka ...
Prof. Dr. İsmail Balık'tan Sputnik V aşısı açıklaması! "Vatandaşlarımız bir tereddüt yaşamasın" - Haberler
SAĞLIKSputnik V aşısı açıklaması!
VLP temelli yerli Covid-19 aşısı, Faz 2 aşamasında 300'den fazla gönüllüye uygulanacak
SAĞLIKYerli Covid aşısı, Faz 2 aşamasında 300'den fazla ...
Dikkat! Tatlınızı yoğurtla tüketirseniz... - Haberler
SAĞLIKDikkat! Tatlınızı yoğurtla tüketirseniz...
Mikrobiyologlardan "Bayram sonrası Covid-19 tedbirlerini elden bırakmayın" uyarısı - Haberler
SAĞLIKMikrobiyologlardan "Bayram sonrası Covid-19 ...
50 yaş üstü ne zaman aşılanacak? 50 yaş üstü aşılama başladı mı? Aşıda son detaylar
SAĞLIK50 yaş üstü ne zaman aşılanacak?
AŞI RANDEVU AL! Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevu telefon numarası ve e-Devlet, MHRS ekranı
SAĞLIKCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
Bilim Kurulu üyesinden 'bölgesel normalleşme' önerisi - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu üyesinden 'bölgesel normalleşme' önerisi