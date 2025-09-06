Habertürk
        'Babam ve Oğlum'un Deniz'i Ege Tanman, İstanbul'u terk ediyor

        'Babam ve Oğlum'un Deniz'i Ege Tanman, İstanbul'u terk ediyor

        Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği 2005 yapımı 'Babam ve Oğlum' filmindeki 'Deniz' rolüyle tanınan Ege Tanman, İstanbul'u terk etmeye karar verdi

        Giriş: 06.09.2025 - 17:11 Güncelleme: 06.09.2025 - 17:11
        İstanbul'u terk ediyor
        Henüz 7 yaşındayken rol aldığı 'Babam ve Oğlum' filmiyle çocuk yaşta şöhreti yakalayan Ege Tanman, İstanbul'u terk etmeye karar verdiğini duyurdu.

        Uzun süredir ekranlardan uzak olan Tanman; "İstanbul defterini çok yakında kapatıyorum. Yeni hayat, yeni maceralar, yeni heyecanlar. Seni, kaosu, trafiğini özlemem gibi gelse de aşk-nefret ilişkimiz devam edecek İstanbul. Daha güzel zamanlarda daha güzel anılar biriktirmek üzere" ifadelerini kullandı.

        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu' Haberi Görüntüle
