Babası ölü bulunan kadın tutuklandı 0:00 / 0:00

AA

İzmir'de babası Himmet G.'yi (79) öldürdüğü öne sürülen kadın tutuklandı.

Dün, Tire ilçesi Toparlar Mahallesi'nde babası Himmet G. ile yaşayan M.G (49), başka bir köyde yaşayan akrabalarına giderek babasının hasta olduğunu söyledi. Akrabalarının kontrol ettirmek için eve yolladıkları diğer kardeşi, babasını evde başında darp izleriyle ölü buldu.

Himmet G.'nin ölümüne ilişkin kızı M.G., Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

*Fotoğraf: İHA