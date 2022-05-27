Babasını bıçaklayan sanığa tahliye

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Babasını bıçaklayan sanığa tahliye
ABONE OL

Annesine şiddet uygulayan babasını bıçaklayan sanığa tahliye

Zonguldak’ta, annesine şiddet uygulayan babasını bıçakla yaralayan Hakan Durdu (23), 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınıp, kaçma şüphesi bulunmadığından oy çokluğuyla alınan kararla tahliye edildi.

Babasını bıçaklayan sanığa tahliye
Babasını bıçaklayan sanığa tahliye
0:00 / 0:00
DHA

Olay, geçen yıl 29 Haziran’da Asma Mahallesi Dağbaca Sokak’ta meydana geldi. Alaattin Durdu (45) iddiaya göre eşi N.D.'ye (41) şiddet uygulamaya başladı. Hakan Durdu, babasına engel olmaya çalıştı. Bu sırada Hakan Durdu, babasını ekmek bıçağıyla bıçakladı. Yaralı halde sokağa çıkıp yardım isteyen Alaattin Durdu, akrabası tarafından hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Hakan Durdu tutuklandı.

Hakan Durdu hakkında, ‘Haksız tahrik altında öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açıldı. 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Hakan Durdu, önceki savunmalarında babasının annesine şiddet uyguladığını söyleyerek, “Olay esnasında annemin öldüğünü düşündüm. O korku ile ne yaptığımı bilemedim, pişmanım" dedi. Şikayetçi olan Alaattin Durdu ise oğlunun, eşiyle tartıştığı sırada, 'Bugün senin ölme günün' diyerek kendisini bıçakladığını söyledi.

Hakan Durdu’nun Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Hakan Durdu, duruşmaya SEGBİS ile katılırken, N.D. ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Alaattin Durdu ise duruşmaya katılmadı.

Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda Alaattin Durdu’nun sol üst kolunda meydana gelen yaralanmaya ilişkin his ve doku kaybının olup olmadığının belirlenmesi için muayene edilmesi gerektiği belirtildi. Raporun gelmesinin uzun süreceğini belirten savcı, tutuklulukta geçen sürenin göz önüne alınarak Hakan Durdu’nun tahliyesini istedi.

Alaattin Durdu’nun avukatı, Hakan Durdu ve N.D.’nin beyanlarının çelişkili olduğunu ifade ederek, tutukluluk halinin devamını talep etti. Hakan Durdu’nun avukatı ise Alaattin Durdu’da oluşan yaralanmalardan sadece bir tanesinin hayati tehlike oluşturduğunu ve müvekkilinin eylemi kendi iradesiyle sonlandırdığını ileri sürerek, suç vasfının değişme ihtimali olduğundan tahliyesini istedi.

MAHKEME BAŞKANI ŞERH KOYDU, OY ÇOKLUĞUYLA TAHLİYE OLDU

Mahkeme heyeti, Hakan Durdu’nun tutuklulukta geçirdiği süre, sabit ikametgahının olması, kaçma şüphesinin bulunmamasını göz önüne alarak adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesine oy çokluğuyla karar verdi. Mahkeme başkanı ise tahliye kararına şerh koyarak, atılı suçun oluştuğuna dair kuvvetli şüphe olduğunu, bu sebeple de tutukluluğun yerinde olduğunu belirterek, tahliyesini kabul etmediğini belirtti. Oğlunun tahliye edilmesine sevinen N.D. mahkeme salonundan gözyaşlarını tutamayarak çıktı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Müsilaj' operasyonunda cephanelik ele geçirildi! - Son Dakika Haberler
GÜNDEM 'Müsilaj' operasyonunda cephanelik ele geçirildi!
Otomobilden 75 bin dolar böyle çalındı
GÜNDEM Otomobilden 75 bin dolar böyle çalındı
Son dakika: Bakan Kurum Atatürk Havalimanı'nda: Hem Fethi kutlayacağız hem fi
GÜNDEM Bakan Kurum Atatürk Havalimanı'nda: Hem Fethi ...
Yolcuyu linç girişiminde yeni görüntüler!
GÜNDEM Yolcuyu linç girişiminde yeni görüntüler!
AÖF sonuçları 2022 için geri sayım... AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM AÖF sonuçları için geri sayım...
LGS sınav takvimi belli oldu! 2022 LGS ne zaman, sınava kaç gün kaldı, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? E okul giriş ekranı!
GÜNDEM LGS sınav takvimi belli oldu!
ALES/2 sınav ve başvuru tarihleri açıklandı! ÖSYM duyurdu: ALES sınav takvimi 2022!
GÜNDEM ALES başvuruları için geri sayım!
Tekstil fabrikasında korkutan yangın
GÜNDEM Tekstil fabrikasında korkutan yangın
Karadeniz'deki renk değişiminin sırrı çözüldü
GÜNDEM Karadeniz'deki renk değişiminin sırrı çözüldü
MSB: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM MSB: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.