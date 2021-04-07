Babasının yanan evde olduğunu sandı, kalp krizinden öldü 0:00 / 0:00

İHA

Edinilen bilgiye göre, Beşikdüzü ilçesindeki Ağaçlı Mahallesinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle H.Ü.’ye ait evde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Beşikdüzü ve Vakfıkebir İtfaiye Grup Amirliği personelleri olay yerine hareket etti.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tek katlı ahşap evdeki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. H.Ü.’ya ait evin yaz aylarında kullanıldığı öğrenilirken, babasının evinin yandığını duyan kızı A.Ü. (51),babasının evde olduğunu düşündü.

Babasının ilçe merkezindeki evinde olduğunu bilmeyen A.Ü. babasının yanan evde olduğu düşünerek fenalaştı. İHA'nın haberine göre; kalp krizi geçiren A.Ü. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.