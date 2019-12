Güneş'in Kadınları: Karsu sahnede!

'Şimdi. Burada. Beraber.' mesajıyla sezona kapılarını açan Babylon’da bu hafta; Avusturyalı indie pop-rock dörtlüsü At Pavillon, caz, blues, soul, funk ve pop’u Türk müziği ile harmanlayan Karsu ve sound’unda Latin Amerika, İspanya, Flemenko etkisi taşıyan folk-pop projesi Blanco White ile müzisyen Josh Edwards var

AT PAVILLON - 3 ARALIK SALI

Avusturyalı indie pop-rock dörtlüsü At Pavillon, Avusturya Kültür Ofisi iş birliğiyle geliyor.

2014’te bir araya gelen Avusturya çıkışlı dörtlü At Pavillon, çıkış albümü “Believe Us”ı 2019’un başında yayımlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Bombay Bicycle Club, Kakkmaddafakka ve Lany gruplarla aynı sahneyi paylaşan ekip; CLASH Magazine, The 405, Discobelle, Spill Mag ve Billboard Radio gibi müzik mecralarının desteğini aldı. Freddie Mercury, Bob Marley ve M.I.A. gibi isimlerden ilham alan At Pavillon’un müziği ve performansları; The Kooks, Two Door Cinema Club, Cage The Elephant ve Catfish and the Bottlemen gibi indie rock’ın önemli temsilcileriyle kıyaslanıyor. Mwita Mataro’nun özgün vokali, grubun sıkı enerjisi; rock, pop ve funk tarzlarını bir araya getirdikleri güçlü sound’ları ve mesajlarıyla birleşiyor.

GÜNEŞİN KADINLARI: KARSU - 4 ARALIK ÇARŞAMBA

Güneşin Kadınları serisi kapsamında; caz, blues, soul, funk ve pop’u Türk müziği ile harmanlayan Karsu şarçamba günü sahnede.

Şarkıcı, piyanist, aranjör ve söz yazarı Karsu; kariyeri boyunca New York Carnegie Hall, North Sea Jazz Festival gibi dünyanın önemli sahnelerinin yanı sıra yirmiden fazla ülkede performanslar sergiledi. Kendine has müzik tarzıyla hem Türkçe parçalara getirdiği yorumlar, hem de kendi besteleriyle beğeni toplayan Karsu, 2016 yılında Hollanda’nın en prestijli ödülü “Edison Jazz/World”ü kazanan ilk Türk sanatçı oldu.

2018’de Atlantic Records’un kurucusu Ahmet Ertegün’ü anlattığı projesiyle Avrupa’da müzik eleştirmenleri ve izleyiciler tarafından büyük övgüler aldı. Dördüncü stüdyo albümü “Karsu”yu 2019’un Ekim ayında yayımlayan Karsu; bu albümde kişilerin özellikle sosyal medyayı sıkça kullandığı ve bu platformların kendine özgü baskılarını yaşadığı bu devre karşı, hem Türkçe hem İngilizce dillerinde yazdığı cesur şarkılarıyla duruşunu aktarıyor. Kendini yeniden, yeni sound’larla keşfeden ve geliştiren Karsu; yeni şarkılarını Çin sokaklarından, Endonezya’nın Bali adasından, Los Angeles tepelerinden ve Türkiye'nin etkileyici doğasından ilham alarak yazdı. Aralık 2019’da Türkiye turuna çıkacak Karsu’nun, 13 ili kapsayacak turunun ilk konseri Babylon’da.

BLANCO WHİTE, ÖNCESİ: CAN GÜNGÖR - 5 ARALIK PERŞEMBE

Londra çıkışlı müzisyen ve şarkı yazarı Josh Edwards; sound’unda Latin Amerika, İspanya, Flamenko etkisi taşıyan folk-pop projesi “Blanco White” ile, öncesinde müzisyen ve şarkı yazarı Can Güngör ile 5 Aralık’ta sahnede!

BLANCO WHITE

İspanya’nın Endülüs Bölgesi’nde yaptığı gitar çalışmalarının ardından, Güney Amerika’daki And Bölgesi’ne ait enstrüman “charango”yu ve farklı geleneksel gitar çalış tekniklerini öğrenen Edwards; Endülüs ve Latin Amerika gitar stillerini Flamenko etkili bir folk-pop sound’unda bir araya getiriyor.

CAN GÜNGÖR

Kendi yazdığı şarkılar ve birçok sanatçı için yaptığı düzenlemelerle dikkat çeken Can Güngör, ilk solo albümü “Silik Düşler”i 2015 yılında yayımladı. Kişisel hikayelerini sakin, sade bir üslupla ve yenilikçi düzenlemelerle yer aldığı albüm; birçok müzik eleştirmeni ve müzik mecrası tarafından yılın en iyi albümleri arasında gösterildi.

RADYO EKSEN PARTİSİ - 6 ARALIK CUMA

İçlerinden geldiği gibi çalan Radyo Eksen DJ’leri, Gülşah Güray, Güven Yıldız ve Gülşah Turgut, 6 Aralık Cuma gecesi Babylon’da Radyo Eksen Partisi için setin başına geçiyor. Radyo Eksen DJ’leri indie rock’tan ska’ya, punk’tan hip-hop’a uzanan sınırsız seçkileriyle katılımcıları geç saatlere kadar dans pistinde tutmayı garanti ediyor.

OLDIES BUT GOLDIES - 7 ARALIK CUMARTESİ

İkonikleşen “Oldies But Goldies”, ABBA’dan Michael Jackson’a, Depeche Mode’tan Madonna’ya, Snap’ten Donna Summer’a birçok efsane müzisyenin şarkıları arasında mekik dokuyor. Pop’tan rock’a, disko’dan funk’a, rock’n roll’dan hip-hop’a uzanan müzik yelpazesiyle Murat Beşer ve Murat Abbas’ın seçtiği şarkılar 7 Aralık Cumartesi akşamı dinleyicileri zaman yolculuğuna çıkarmaya hazırlanıyor