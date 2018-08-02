Bade İşçil: Tuba Büyüküstün beni mi kıskanacak?

Tuba Büyüküstün ile sevgilisi Umut Evirgen, 14 Temmuz'da Sıla'nın Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konsere gitmişti. Umut Evirgen protokolde oturan 'Ufak Tefek Cinayetler'in güzel oyuncusu Bade İşçil ile samimi bir sohbete başladığı, Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen ile Bade İşçil arasındaki yakınlıktan rahatsız olduğu iddia edilmişti. İşçil, konuyla ilgili, “Tuba beni mi kıskanacak? Harika bir hatun. Umut’u mekanından tanıyorum. Bizi Tuba’yla tanıştırdı, sohbet ettik. Öyle bir şey yok. Çok güzel bir anne... Ben öyle kavga ettirecek bir kadın değilim, Allah korusun!” dedi