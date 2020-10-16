Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYemek YapmaÇorba Tarifleri
ABONE OL

Badem çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Çok leziz bir gıda olan bademin, vücuda faydaları ise saymakla bitmiyor. Bu özellikleriyle yemeklerde kullanılan bademin çorbası da çok seviliyor. Peki badem çorbası tarifi nedir? Badem çorbası nasıl yapılır? Badem çorbasının malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Badem çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Bademin vücudumuza faydaları tartışmasız. Bademi tavuk yemekleri ve pilavlarda kullandık. Şimdi sizlere içi ve üzeri bademli enfes bir badem çorbası tarifi vereceğim.

Yapılışı da gayetle kolay. Şimdiden afiyet olsun.

Kaç Kişilik: 2-3

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Badem Çorbası İçin Gereken Malzemeler:

130 gram kavrulmamış badem

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı tepeleme un

2 su bardağı süt

3 su bardağı su

Tuz

Karabiber

Muskat

Üzeri İçin;

Yarım çay bardağı file badem

1 tatlı kaşığı tereyağı

Badem Çorbası Yapılışı:

Bademleri geniş bir kaba alarak, üzerlerini geçecek kadar kaynar su ekleyin.

Ardından 15-20 dakika bekletin.

Bademler yumuşadıktan sonra, sudan alıp kabuklarını soyun.

Kabuklarını soyduğunuz bademleri un haline gelinceye kadar mutfak robotunda çekin.

Tereyağını uygun bir tencerede eritin.

Unun, kokusu çıkıncaya dek kavurun.

Üzerine un haline getirdiğiniz bademleri ekleyerek, 2-3 dakika daha kavurun.

Üzerine de yavaş yavaş sütü ilave edin.

Bir çırpıcı yardımıyla iyice karıştırın.

Su, muskat rendesi, tuz ve karabiberi de ilave edin.

Kaynayıncaya kadar, devamlı karıştırarak pişirin.

Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın.

5 dakika daha pişirdikten sonra, ocaktan alın.

File bademleri tereyağında hafif kavurun.

Çorbanızın üzerine gezdirin.

Sıcak olarak servis yapın.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Çorbayı pişirmeden önce, bademleri kavurursanız daha lezzetli olur.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zeytinyağlı biber dolması tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMANefis zeytinyağlı biber dolması için püf noktalar
Analı kızlı nasıl yapılır? Analı kızlı çorba tarifi
YEMEK YAPMANefis lezzet: Analı kızlı
Paella nedir? Paella nasıl yapılır? İşte Paella tarifi ve yapılışı
YEMEK YAPMAPaella nasıl yapılır?
Bademli, bitter çikolatalı puding tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMABademli, bitter çikolatalı puding için nefis tarifler
Arabaşı çorbası tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAYöresel lezzet arabaşı çorbasının yapılışı
Zeytinyağlı pırasa tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMASağlıklı ve leziz zeytinyağlı pırasa tarifi
Etimek salatası tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAEtimek salatası tarifi ve hazırlanışı
Kemalpaşa tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kemalpaşa Tatlısı malzemeleri
YEMEK YAPMAKemalpaşa tatlısı nasıl yapılır?
İç Pilav tarifi, nasıl yapılır? İç Pilav için gerekli malzemeler nelerdir? hbrt
YEMEK YAPMAİç Pilav tarifi, nasıl yapılır?
Hünkar Beğendi tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAHünkar Beğendi nasıl yapılır?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X