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BAE'den terör örgütü PKK/YPG'ye destek!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) terör örgütü YPG/PKK'ya istihbarat teknikleri konusunda eğitimler vermek üzere Suriye'ye çok sayıda ajan gönderdiği ortaya çıktı.

BAE'den terör örgütü PKK'ya destek
AA

Suriye'de, edinilen bilgilere göre, 2017'de bölücü terör örgütü YPG/PKK ile gizli görüşmeler yapmaya başlayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),sonraki yıllarda da örgüt işgalindeki bölgelere istihbarat görevlilerini gönderdi. Bu dönemde belirlenen noktalara intikal eden BAE'li istihbarat yetkilileri, YPG/PKK'lı teröristlere espiyonaj, kontra-espiyonaj, sabotaj, suikast eylemleri, sinyal istihbaratı, bilgi güvenliği ve iletişim ağları konusunda eğitim verdi.

PKK'YA HABERLEŞME AĞI KURDU

AA'da yer alan habere göre söz konusu faaliyetler, Kamışlı, Haseke ve Deyrizor'da düzenlendi. Örgüte istihbari faaliyetlerde bulunmak üzere teknik ekipman da sağlayan BAE, YPG/PKK ile doğrudan iletişime geçtiği gizli bir haberleşme ağı kurdu.

İSİM İSİM DEŞİFRE EDİLDİLER

Belirli aralıklarla Suriye'ye giderek örgüte istihbari destek veren BAE'li ajanlardan bazılarının kod isimlerine ulaştı. Abdullatif Abdulkadir Hamruş kod adlı ajan, Kamışlı'da YPG/PKK'da bilgi güvenliği ve sinyal istihbaratı alanında 1 yıl boyunca hem çalıştı hem de eğitim verdi.

SUİKASTLER DÜZENLEDİLER

BAE'nin diğer bir ajanı Muhammed Abdulkadir el-Şehhi ise örgüt adına Suriye'de suikastler düzenledi. Ahmed Raşid Muhammed de, örgüte kriptoloji ve iletişim ağları konusunda eğitimler verdi.

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