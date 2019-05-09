İstanbul Bağcılar’da bir depoya düzenlenen operasyonda piyasa değeri 10 milyon 270 bin lira olan 20 bin 55 şişe parfüm ele geçirildi.
Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar’da bir depoya operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda piyasaya sürülmek üzere dolumu yapılarak ambalajlara konulmuş 20 bin 55 şişe sahte parfüm ve 84 bin 121 parfüm ambalajı ele geçirildi. Parfümlerin piyasa değerinin 10 milyon 270 bin lira olduğu öğrenildi.
Operasyonda E.Ü., "Kişilerin haya ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapmak" suçundan gözaltına alındı. Zanlı ifade işleminin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
YORUMLAR