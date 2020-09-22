Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Koronavirüs salgını sebebiyle mart ayından bu yana kapalı olan okullar, yüz yüze eğitime kapılarını açtı. Yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada 1 gün olacak. Okullarda koronavirüse karşı çeşitli önlemler alınırken; çocukların bağışıklık sistemlerinin güçlenmesine yardımcı olacak beslenme çantası tarifleri de Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Diyetisyen Sümeyye Hüda Kara'dan geldi.

HAZIR ÜRÜNLER DEĞİL, EV YAPIMI, KATKISIZ VE SAĞLIKLI ÜRÜNLER TERCİH EDİLMELİ

Çocukların her ana öğünde 4 besin grubundan da yeterli miktarda tüketmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Kara, "4 besin grubu; süt ve ürünleri, et ürünleri ve kuru baklagiller, sebzeler ve meyveler, tahıl ürünleridir. Kemik gelişimi ve diş sağlığının korunması için günde 2-3 porsiyon süt, yoğurt ve peynir tüketmelidirler. Böylelikle ihtiyaç duydukları kalsiyum mineralini de yüksek oranda alabilirler. Balıktan gelen omega-3 ve omega-6 gibi yağ asitleri çocukların zihinsel gelişimi açısından oldukça önemlidir. Çocukların ekmek seçimini de değiştirmek gerekir. Lif kaynağı olan tam tahıllı ekmekler B grubu vitaminleri bakımından oldukça zengindir" dedi.

Kara, "İçerisinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi, bağışıklık sisteminin desteklenmesini gerektiren bir süreç. Dolayısıyla okula başlayan çocuklarımızın bağışıklık sistemini desteklemek, besin değeri yüksek yiyecek ve içecekleri tüketmelerini sağlamak oldukça önemli. Beslenme çantasına konulacak yiyecek ve içeceklerin de hazır ürünler değil ev yapımı, katkısız ve sağlıklı olması gerekir" diye konuştu.

Çocuklar için bağışıklık güçlendirici günlük olarak içilmesi gereken karışım

* 2 yemek kaşığı doğal şekersiz üzüm, elma veya dut pekmezi

* 1 tatlı kaşığı çörekotu yağı

* 1 çay kaşığı toz tarçın

* 1 çay kaşığı yenibahar

* Yarım çay kaşığı zerdeçal

* Yarım çay kaşığı zencefil

Günlük bir çay bardağı tüketilebilir.

TARÇINLI PANKEK

* 2 yumurta

* 1 su bardağı süt

* 4 yemek kaşığı bal

* 2 yemek kaşığı erimiş tereyağı

* 1 yemek kaşığı hindistan cevizi

* 1 tatlı kaşığı tarçın

* 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

* 1/2 tatlı kaşığı vanilya

* 3/4 su bardağı un

Hazırlanışı

Yumurta ve balı çırpın. Üzerine sütü, erimiş tereyağını ilave edin. Kuru malzemeleri ekleyip karışım homojen olana kadar çırpın. Az yağlanmış tavada pişirin.

TUZLU MUFFİN

* 2 bardak un

* 1/2 tatlı kaşığı kabartma tozu

* 1/2 tatlı kaşığı karbonat

* 2 adet yumurta

* 1 su bardağı yoğurt

* 4 yemek kaşığı yeşil zeytin

* 5 yemek kaşığı kurutulmuş domates

* 1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir

* 3 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 tatlı kaşığı kekik

Hazırlanışı

Yumurta, yoğurt ve zeytinyağını çırpın. Üzerine kabartma tozu, karbonat ve unu eleyin. En son dilimlenmiş yeşil zeytin, dilimlenmiş kuru domates, beyaz peynir ve kekiği ilave edip karıştırın. Muffin kalıplarına paylaştırın ve önceden ısıtılmış 175 derece fırında 22-23 dakika pişirin.

HAŞLANMIŞ SEBZELİ SALATA

* 1/4 adet küçük boy brokoli

* 1 adet kırmızıbiber

* 1 adet havuç

* 3-4 adet kültür mantarı

* 2 yemek kaşığı konserve mısır

* Bir tutam dereotu

* 1 yemek kaşığı yoğurt

* 1/2 yemek kaşığı pesto sos

* Tuz

Hazırlanışı

Sebzeleri temizleyin. Bir tencerenin içerisinde suyu kaynatın ve çok az tuz ekleyin. Brokoli hariç diğer sebzeleri dizin. Üzerine kevgir yerleştirin ve brokolileri dizin. Tencerenin kapağını kapatın ve sebzeleri haşlayın. Sos için ise pesto sosu, tuzu ve yoğurdu çırpın. Haşlanan sebzeleri sos ile kaplayın.

Afiyet olsun.

TON BALIKLI DÜRÜM

* 1 kutu ton balığı

* 6-7 dal roka

* 1/2 domates

* 1 adet lavaş

* 1 yemek kaşığı mısır

* 1 yemek kaşığı krem peynir

* Tuz

Hazırlanışı



Ton balığının yağını süzün. Lavaşa krem peyniri sürün. Roka yapraklarını, ton balığını, mısırı, tuzu ve domatesi koyun. Lavaşı peçeteye sarıp beslenme çantasına koyun.

KAVANOZDA YOĞURTLU MEYVE SALATASI

* 1 su bardağı yoğurt

* 1 yemek kaşığı bal

* 1 çay kaşığı tarçın

* 1 adet muz

* 10 adet tane üzüm

* 1/2 adet şeftali

* 3-4 adet kayısı

* 2 yemek kaşığı mısır gevreği

Hazırlanışı

Yoğurt ve balı iyice karıştırdıktan sonra diğer malzemeleri de ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Ardından küçük bir kavanoza alarak beslenme çantasına koyun.

KAPTA TAVUKLU KUMPİR (1 KİŞİLİK)

* 1,5 adet (haşlanmış) patates

* 1 yemek kaşığı tereyağı

* 1 çay bardağı (rendelenmiş) kaşar peyniri

* 2 yemek kaşığı amerikan salatası

* Haşlanmış ve didiklenmiş tavuk göğsü

* 1 yemek kaşığı mısır

* 3 adet (küp doğranmış) kornişon turşu

* 1 yemek kaşığı (dilimlenmiş) siyah zeytin

* 1 yemek kaşığı (dilimlenmiş) yeşil zeytin

Hazırlanışı



Haşlanmış patatesleri bir çatal yardımı ile ezin ve tereyağı ile rendelenmiş kaşar peynirini ekleyerek iyice karıştırın. Uygun bir kaba aldığınız karışımın ortasını hafif çukurlaştırın ve diğer tüm malzemeleri bu karışımın ortasına koyun. İsteğe göre ketçap ve mayonez de ilave edilebilir.

TAM TAHIL UNLU SEBZE MÜCVERİ

* 1 büyük kabak

* 1 havuç

* 2-3 dal taze soğan

* 7-8 dal dereotu

* 1 çay bardağı yoğurt

* 2 yumurta

* 1 çay bardağı tahıllı unu

* 1 yemek kaşığı zeytinyağı

* 50 gram lor peyniri

* Az tuz

* Karabiber

* Kırmızıbiber

Hazırlanışı



Kabak ve havuçları soyup rendeleyin. Taze soğan ve dereotunu ince ince kıyarak rendelediğiniz karışıma ekleyin. Yoğurt, yumurta, tahıllı un, zeytinyağı, lor peyniri ve baharatları da ekleyerek homojen bir kıvama gelinceye dek karıştırın. Bir tavada sıvıyağı kızdırın ve hazırladığınız mücver karışımından küçük parçalar alarak kızgın yağda pişirin.

Afiyet olsun.

BROKOLİ KÖFTESİ



* 500 gram brokoli

* 1 çay bardağı ince bulgur

* 1 adet kuru soğan

* 1 adet yumurta

* 3 yemek kaşığı un

* 1 tutam kıyılmış maydanoz

* 1 tatlı kaşığı pul biber

* 1 tatlı kaşığından az tuz

* 1 çay kaşığı karabiber

* 1 çay kaşığı kimyon

Kızartmak için: Sıvı yağ

Hazırlanışı



İlk önce brokoliyi saplarından kesip yıkadıktan sonra haşlayın.

Yumuşayan brokolinin suyunu süzgeçten geçirdikten sonra iyice ezin ve bulguru içine atıp karıştırıp sıcağı ile birlikte bulgurun şişmesi için üzerini kapatın.

Bir süre sonra içine yumurta, ince kıyılmış soğan, kimyon, karabiber, pul biber, tuz, maydanoz ve en son un koyup elinizle yoğurun köfte şeklini alıyorsa tamamdır. Eğer çok cıvıksa biraz daha un koyabilirsiniz.

Sonra küçük parçalar alıp önce yuvarlayıp sonra yassı köfteler yapın bu şekilde köfteleriniz biraz dinlendikten sonra sıvı yağda kızartın.

Afiyet olsun.

VEGAN BURGER



* 3 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 adet büyük boy kuru soğan

* 4 diş sarımsak

* 2 adet havuç

* 1 adet kabak

* 1,5 su bardağı konserve Meksika fasulyesi

* 1,5 yemek kaşığı kimyon

* 1,5 yemek kaşığı kişniş

* 3 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi

* 1/2 çay bardağı ay çekirdeği içi

* 1/4 demet taze kişniş

* 1 çay kaşığı tuz

* 1/2 çay kaşığı karabiber

Servisi için:



* 8 adet hamburger ekmeği

* 2 adet domates

* 1 adet küçük boy kıvırcık marul

Hazırlanışı



Kabuğunu soyduğunuz kabak ve havuçları rendenin kalın tarafıyla rendeleyin. Kuru soğanı arzuya göre piyazlık ya da küçük küpler halinde doğrayın. Sarımsakları rendeleyin. Taze kişnişi incecik kıyın.

Zeytinyağını bir tavada kızdırın. Doğradığınız soğanları renk alana kadar soteleyin. Rendelenmiş sarımsak ve sebzeleri de ekledikten sonra soteleme işlemini sürdürün.

Ocaktan aldığınız harcı ılınması için bir kenarda bekletin. Vegan burgerin kıvam almasını sağlayacak konserve Meksika fasulyesini suyunu süzdükten sonra çok fazla ezmeden püre haline getirin.

Ilınan sote sebzeleri ve iri taneli fasulye püresini karıştırma kabına alın. İnce kıyılmış taze kişniş, ay çekirdeği içi, kimyon, kişniş, yer fıstığı ezmesi, tuz ve karabiber ekledikten sonra karıştırın.

Yuvarlak çelik kalıplar kullanarak mide dostu hamburger köftesi harcına, bir yağlı kağıt üzerinde şekil verin. Kızgın tavada arkalı, önlü renk alana kadar kızartın.

Domatesleri halka halka dilimleyin. Kıvırcık marul yapraklarını bol suda yıkadıktan sonra kurulayın. Orta kısımlarını açtığınız hamburger ekmeklerinin tabanına marul yapraklarını yerleştirin. Domates dilimlerini ekleyin.

Minik burger ekmeklerini kapatacak kadar büyük ve kalın bir şekilde hazırladığınız vegan köfteleri de ekledikten sonra ekmekleri kapatın.

Afiyet olsun.

TAVUKLU TORTİLLA BÖREĞİ

* 250 gram tavuk göğsü

* 1 adet soğan

* 1 çay kaşığı tuz

* 1 yemek kaşığı tereyağı

* 1 çay kaşığı karabiber

* 4 adet tortilla ekmeği

* 1 adet yumurta sarısı

* 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı



Tavayı ısıtın ve tereyağını eritin.

İnce ince doğranan soğanları tereyağında pembeleştirin ve küp küp doğradığınız tavuk göğsünü ilave ederek kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiberi ilave edip, tavuk suyunu salıp çekinceye kadar pişirin.

Fırını 170 dereceye ayarlayın.

Tortilla ekmeklerini ortadan ikiye bölün.

Yumurta sarılarını çırpın ve bir yemek kaşığı zeytinyağı ile sulandırın.

Kestiğiniz ekmeklerin geniş kısmına tavukları yerleştirin ve rulo şekilde yuvarlayın, bu aşamada dilerseniz kürdan yardımı ile pişene kadar sabitleyebilirsiniz.

Üzerine yumurta sarısı ve zeytinyağını sürüp fırında 10-15 dakika kontrol ederek pişirin.

Afiyet olsun!

KURUYEMİŞ VE KURUMEYVELİ EKMEK



* 2 su bardağı buğday unu

* 4 su bardağı tam buğday unu

* 1 paket instant maya

* 5 adet kuru incir

* 7-8 adet kuru kayısı

* Yarım su bardağı kuru üzüm

* Yarım çay bardağı kabuksuz antepfıstığı

* Yarım çay bardağı kıyılmış fındık

* Yarım su bardağı iri kıyılmış ceviz

* 1 tatlı kaşığı tozşeker

* 2 su bardağı su

* 1 su bardağı süt

* Birer tutam tarçın ve toz karanfil

* Tuz

Hazırlanışı



Buğday unu ve tam buğday ununu yoğurma kabına alın. Üzerine instant maya, küçük doğranmış kuru incir, kayısı, üzüm, antepfıstığı, fındık, ceviz, tozşeker, tarçın, karanfil ve tuz ekleyip harmanlayın. Su ve sütü azar azar ilave ederek hamuru yoğurun. Hamuru yağlanmış derin bir kaba aktarın. Üzerini streç filmle kaplayıp oda sıcaklığında iki misli büyüklüğe ulaşana dek mayalandırın. Daha sonra unlu bir zeminde hamuru yoğurup iki eşit parçaya ayırın. Her iki parçayı da yuvarlak somun haline getirip, yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Hamurların üzerine keskin bir bıçakla + şeklinde çizikler atıp un serpin. Fırın tepsine aldığınız hamurları, oda sıcaklığında üzerlerine nemli bez örterek 30 dakika daha mayalandırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.

SEBZELİ TAVUKLU TART

* 4 adet tavuk bonfile

* 2 adet patates

* 1 çay bardağı bezelye

* 1 tatlı kaşığı tuz

* 1 çay kaşığı karabiber

* 1 çay kaşığı kimyon

* 1 yemek kaşığı tereyağı

* 1 adet yumurta sarısı

Hamuru İçin:



* 180 gram un

* 70 gram tereyağı(soğuk)

* 1 adet yumurta sarısı

* 1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı



Hamuru hazırlamak için unu bir kaba eleyin. Soğuk tereyağını, unun içinde parmak ucunuzla yedirin. Tuz ve yumurta sarısını ilave edip, nazikçe yoğurun. Streç filme sarıp dinlendirin.

Tavukları, kare kare doğrayın. Patatesleri küp küp doğrayın ve haşlayın.

Tereyağını bir tavanın içinde eritin ve tavukları pişirin. Haşlanmış bezelye ve patatesleri pişen, kızaran tavuklara ilave edin ve baharatları ilave edin.

Dilerseniz minik fırın kapları veya bir adet büyük ısıya dayanıklı cam fırın kabına sotelenen tavuk ve sebzeleri yerleştirin.

Buzdolabından hamuru çıkarın ve iki yağlı kağıt arasında inceltin. Kabın üzerine serin ve üzerine yumurta sarısı sürün. 180 derecelik fırında 10-15 dakika üzeri iyice kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

ŞEKERSİZ FİT BROWNİ

* 3 adet yumurta

* 10 adet hurma (suda bekletilmiş ve incecik doğranmış)

* 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

* Vanilya özü (göz kararı)

* 3 yemek kaşığı limon suyu

* 3 yemek kaşığı kakao

* 6-8 yemek kaşığı kepekli un

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri karıştırarak oldukça akışkan kıvamlı bir hamur elde etmemiz gerekiyor.

Kalıba döktükten sonra üstünü damla çikolata ile süsleyebilirsiniz.

180 derece fırında kontrollü şekilde pişirin.

Afiyet olsun.