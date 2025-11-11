Bahar 58.bölüm canlı izle Show TV'de: Bahar son bölüm tamamı full hemen izle
Bahar yeni bölüm izleyiciyle bu akşam buluşuyor. 11 Kasım'da yayınlanacak olan Bahar 58.bölümde Umay ve Parla'nın uğradıkları şantaj, daha kötü olaylara sebep olurken Bahar, kızları korumak ile adaleti sağlamak arasında en ağır sınavını verir. Heyecan dolu anların yaşandığı Bahar dizisini canlı takip etmek isteyenler Show TV canlı yayın linkine ulaşmaya çalışıyor. İşte, Bahar 58.bölüm izle ekranı ve bölüm özeti
Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bahar bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. İzleyicilerin merakla beklediği yapımın 58. bölümü, yine heyecan dolu anlara sahne olacak. Diziyi kaçırmak istemeyenler, bölümü Show TV'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak izleyebilecek. Peki, Bahar'ın 58. bölümünde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor?
BAHAR 58.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Umay ve Parla’nın uğradıkları şantaj, daha kötü olaylara sebep olurken Bahar, kızları korumak ile adaleti sağlamak arasında en ağır sınavını verir. Harun ölümle yaşam arasında gidip gelirken, Uras ve Seren evlilikleri ile ilgili kesin bir karar verir. Bu karardan sonra Uras’ın yaptıkları herkesi şaşırtacaktır. Evren’in Naz’ı evine alması; Bahar’la ilişkilerini yine bir çıkmaza sokmuştur.
Oğlunu kurtaran Harun’a duyduğu minnet, Bahar’ı Harun’a yaklaştırırken Evren’in içinde ise Naz ve bebeğe karşı şüpheler oluşur. Herkesin hayatındaki ilişkiler büyük bir sınavdan geçerken Umay’ın doğum gününde yaşananlar bu değişen dengeleri temelinden sarsacak, başta Bahar olmak üzere herkesin hayatında beklenmedik gelişmeleri doğuracaktır.
BAHAR 58. BÖLÜM CANLI İZLEME EKRANI
Bahar, bu akşam 58. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizi, Show TV web sitesi üzerinden anlık olarak yayınlanacak. Aşağıdaki linkten diziyi canlı olarak izleyebilirsiniz.
