Bahar aylarının en büyük problemi: Böcek ısırmasından nasıl kurtulabilirsiniz?
Bahar aylarıyla birlikte doğanın canlanmasıyla beraber, sıcak havalarda en büyük sorunlardan biri böcek ısırıkları olabilir. Bu dönemde, özellikle açık havada vakit geçirenler için böcek ısırıkları sıkça rahatsızlık verebilir. Ancak, doğru bilgi ve önlemlerle bu sorunu hafifletebilir veya önleyebilirsiniz. Böcek ısırıklarından kurtulmanın yolları ve bu süreçte dikkat edilmesi gerekenler, bahar aylarında keyifli bir zaman geçirmenize yardımcı olabilir. İşte, böcek ısırmasından kurtulmanın yolları!
Böceklerin ısırması pek keyifli bir deneyim değildir. Sivrisineklerden kara sineklere, pirelerden tahta kurularına kadar, hepsi insanları rahatsız edebilir. İlk anda belki de pek hissedilmezler ama sonra gelen kaşıntı ve şişlik can sıkıcı olabilir. Neyse ki, böcek ısırıklarından kurtulmak için hem tıbbi hem de ev yapımı çözümler var. Bu rahatsızlıktan kurtulmanın yollarını keşfetmek için birkaç basit adım var. Sizin için böcek ısırmasından kurtulmanın yollarını derledik, işte o yöntemler...
1. ISIRILMIŞ BÖLGEYİ TEMİZLEYİN
Henüz herhangi bir şey yapmadan, ısırığın olduğu bölgeyi derinlemesine temizleyin. Bunu yapmak için sabun ve ılık su kullanın. Böceğin ısırdığı yerde şişlik varsa, şişmenin önüne geçmek için bölgeye soğuk kompres ya da buz paketi uygulayabilirsiniz. Soğuk, hem ağrıyı hem de kaşıntıyı geçici olarak dindirmeye yardımcı olacaktır.
2. ISIRIĞI KAŞIMAYIN
Isırığın olduğu bölge yüksek ihtimalle kaşınacak ve sen de kaşımayı çok isteyeceksin ama sakın yapmayın.Kaşınma isteğine karşı koymak için elinden gelenin en iyisini yapın. Ne yazık ki, böcek ısırığını kaşımak enfeksiyona sebep olarak durumu daha kötü bir hale sokabilir.
3. KAŞINTI KREMİ VE LOSYON KULLANIN
Bölge kaşınmaya devam ederse, kaşıntıyı dindirmek için kalamin losyonu, topikal antihistamin veya kortikosteroid krem kullanın. Bu losyon ve kremlerin hepsi eczanelerden reçetesiz olarak alınabilir. Hangisinin size daha iyi geleceği konusunda kararsızsanız, eczacına danışabilirsiniz.
4. KARBONAT MACUNU KULLANIN
Isırıklara ev yapımı karbonat macunu uygulamak toksinlerin dışarı atılmasına ve kaşıntının rahatlamasına yardımcı olabilir. Bunun aynı zamanda iyileşme sürecini hızlandırdığı da söylenir.
5. POŞET ÇAY KULLANIN
Kaşıntıyı azaltmak için, poşet çayı kısa bir süreliğine ılık suda beklettikten sonra, ıslak çay poşetini böcek ısırığının olduğu bölgeye uygulayın. Çay poşetini gerçekten çay yapmak için kullandıysanız, bölgeye uygulamadan önce yeterince soğuduğundan emin olun. Çay poşetini 15-20 dakika ısırığın üzerinde bekletin.
6. ISIRIĞI SİRKEYLE ISLATIN
Böcek ısırır ısırmaz, ısırığın olduğu bölgeyi birkaç dakika boyunca (varsa) elma sirkesiyle ıslatın. Hala rahatsızlığın devam ediyorsa, elma sirkesiyle ıslattığın bir parça pamuğu ısırılmış bölgeye koyarak yara bandıyla bantlayın.
7. ÇAY AĞACI YAĞI DAMLATIN
Günde bir kez ısırığın üzerine bir damla çay ağacı yağı damlatın. Bu, kaşıntıya fayda etmese de, şişliğin azalıp yok olmasına yardımcı olabilir.
8. BÖCEK KOVUCU KULLANIN
Böcek kovucular hem sprey hem de losyon olarak bulunabilir. Dışarı çıkmadan önce, ilk olarak böceklerin üzerine gelmesini önlemek için böcek kovucu kullanın. Sprey doğrudan kıyafetlerine sıkılabildiği için tüm vücudunu kaplaması daha kolaydır. Bunun yanında losyon doğrudan tenine uygulanabilir ve açıkta olan bölgelere sürülebilir.
9. PARFÜMLÜ ŞEYLER GİYMEYİN
Bazı böcekleri belli kokular çeker ya da onları alıştıklarının dışında kokan şeyler çeker. Dışardayken parfüm ya da kokulu losyon ve kremler kullanmamaya çalışın.
10. KORUYUCU KIYAFETLER GİYİN
Uzun kollu üst ve pantolon giyinmenin yanı sıra, böceklere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış giysiler de giyinebilirsiniz. Bu özel giysilere yüzünü, boynunu ve omuzlarını örten ince bir tülü olan şapka da dahildir. Bu, böceklerin çok olduğu bir alana gidiyorsan, böcek kovucudan daha iyi bir seçenek olabilir.
Kaynak: WikiHow