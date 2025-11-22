'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'dan yeni tanıtım: Çocuk, Evren'den değil!

SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. İzleyicisini her hafta farklı bir duyguyla baş başa bırakan dizinin yeni tanıtımında peş peşe gelen yüzleşmeler, taşları yerinden oynatıyor.

Tanıtımda, bebeğini kaybettiği için Naz adeta yıkılıyor. Tüm olanlardan Evren’i suçlayan Naz kendini büyük bir psikolojik savaşın içinde buluyor. Evren ise olanlar karşısında vicdanına yenik düşüyor. Evren’in bu hali, gerçekleri bilip susan herkesi derinden etkiliyor. Harun, Bahar’ın Evren’e gerçekleri söylemesi gerektiğini dile getirse de Bahar, sevdiği adamın yaşayacaklarından korkuyor ve susmayı tercih ediyor. Bu sırada hastanede tansiyon yükselirken, Uras, Seren ile savaşında bir adım daha ileri gidiyor ve çocukların kendisinde kalması için harekete geçiyor. Çocukları almaya gelen Uras’ın Maral’da kaldığını öğrenen Seren büyük bir öfkeye kapılıyor. Bahar ise oğlunu artık gerçekten tanıyamadığını hissederken yaşananların gittikçe kontrolünden çıktığını fark ederek ne yapacağını bilemez hale geliyor.