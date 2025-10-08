'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' izleyenleri ekran başına kilitledi

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle takip edilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Unutulan sırların izinin sürüldüğü bu bölümde, geçmişin acı hatıraları ve sarsıcı yüzleşmeler ekrana damgasını vurdu.

‘Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?’ın 53'üncü bölümü ABC1 20+ grubunda 4,20 izlenme oranı 12,25 izlenme payı, Total’de ise 4,04 izlenme oranı 12,01 izlenme payı, AB’de 3,53 izlenme oranı 12,50 izlenme payı elde etti.

Dizi, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle büyük ilgi toplarken #Bahar etiketiyle 7 saat 35 dakika, #Seren 7saat 30dk boyunca TT listesinde kaldı.

Mehmet Can Bindal‘ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Rusan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.

"BENİM BİR OĞLUM VARDI…" Bahar, güvenlik kamerası kayıtlarında Uras'ın büyük sırrına kendi gözleriyle tanık oldu. Oğlunun Seren'i aldattığını öğrenince de derin bir sarsıntı yaşadı. Çünkü duydukları, geçmişte yaşadığı acıları yeniden hatırlattı. Uras'ın herkesi kandırmaya çalıştığını fark etmesi ise Bahar'ın içinde büyüyen bir öfkeye dönüştü. Yaşanan olaylar karşısında oğlunu tanıyamayan Bahar, Uras'ın yalanlarla kurduğu düzeni sona erdirmeye karar verdi. İlk olarak onunla yüzleşti. Hayatında ilk kez de içindeki tüm kırgınlığı ve hayal kırıklığını dile getirerek oğluna tokat attı. Bu yüzleşme, anne ile oğul arasındaki güveni derinden sarsarken Uras, annesinin gözlerindeki hayal kırıklığını fark etti ve her şeyi düzeltmek için adım atmaya karar verdi. Gerçekleri Seren'e anlatmak istemesiyle birlikte olaylar giderek büyüdü ve izleyiciyi ekrana kilitleyen bir dönüm noktası yaşandı. 'BAHAR: ÇİÇEK AÇMAYA HAZIR MISIN?'IN 53'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Büyük yüzleşmelerin yaşandığı, sırların bir bir açığa çıktığı ve hastanedeki dengelerin değiştiği bu bölümde, hafızasındaki boşluklarla mücadele eden Seren, her şeyin başlangıcı olan kazanın izini sürmeye ve kaybolan anılarını hatırlamaya çalıştı. Çocuklarını dahi hatırlayamayan Seren, bir buçuk yıl önce evlenmek istemediği halde neden Uras'la evlendiğini sorgularken, Uras da geçmişte yaptığı hataların ağırlığıyla yüzleşti. Nevra ve Gülçiçek sayesinde çocuklarının varlığını öğrenen Seren, hatırlayamadığı anıların yarattığı karmaşa ve korku arasında kendini kaybolmuş hissetti. Seren, çocuklarını hatırladı; Bu sırada, Naz çocuğunun cinsiyetini öğrenmek için hastaneye geldi. Bir oğulları olacağını öğrenen Evren, duygularını anlamaya çalışırken gelen bir trafik kazası vakası, onu bambaşka bir dünyanın içine çekti. Hastaneye getirilen üç genç kızın hikayesi, hem Harun'u hem de Evren'i geçmişlerine, içlerinde saklı kalan acılara geri götürdü. Bahar, Evren'e destek oldu;

Bölümün finalinde, her şeyin başladığı o laboratuvarın önünde Uras’ı gören Seren, zihninde gerçeklerin birer birer canlanmasıyla Maral’dan sormadığı hesabın peşine düştü. Bu sırada, Seren ve Maral’ın izini süren Uras, onlara ulaştığında artık çok geç kaldığını fark etti. Seren, öfkesinin etkisiyle Uras’ı kollarıyla kendinden uzaklaştırdı. Uras, bir anda camın kırılmasıyla yere savruldu. O anlarda orada bulunan Harun’un bacağına giren cam parçasını ise Çağla fark etti. Harun’un acıyı hissetmediğini gören Çağla, onun da gizemli bir sırrı olduğunu anladı. Böylece herkes için gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Tüm bu gelişmeler, izleyicilere Umay’ın Uras’a söylediği o cümleyi hatırlattı: “Her şeyi öğrenmek için bu hastanede biraz vakit geçirmek yeter.” İşte geceye damga vuran final sahnesi; Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!