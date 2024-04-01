SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı dizisi "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?"ın merakla beklenen 8'inci bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu. Haftalık reytinglerde de zirvenin sahibi olan diziden yayınlanan tanıtım, yeni bölümde seyircilere duygu yüklü anlara tanık olacaklarının ipuçlarını verdi.

Yayınlanan tanıtımda, hastaneye kaldırılan Rengin’in, “Bana bir şey olursa, senden özür dilerim!” sözleriyle Bahar’dan af dilemesi damga vururken, Timur’un Rengin için endişesini gören Bahar’ın, ikilinin arasındaki ilişkiyi anlayıp anlamayacağı da merak konusu oldu.