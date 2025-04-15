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        Haberler Gündem Güncel Bahçelievler'de hatalı park edilen araç, ambulansın geçişini engelledi | Son dakika haberleri

        Bahçelievler'de hatalı park edilen araç, ambulansın geçişini engelledi

        İstanbul Bahçelievler'de hasta almaya giden bir ambulans, hatalı park edilen hafif ticari aracın yolu daraltması nedeniyle ilerleyemedi. Ambulans, uzun süren bekleyişin ardından sürücüsünün gelip aracını çekmesiyle yoluna devam edebildi. O anlar, ambulans şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 00:46 Güncelleme: 15.04.2025 - 00:49
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        Hatalı park edilen araç, ambulansın geçişini engelledi
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        Bahçelievler'de bir sürücünün aracını hatalı park etmesi nedeniyle ambulansın geçişine engel olması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        AA'nın haberine göre;, hasta almaya giden bir ambulans, girdiği sokakta hafif ticari aracın sürücüsünün hatalı park yapması nedeniyle ilerleyemedi.

        AMBULANS UZUN SÜRE BEKLEDİ

        Uzun süre bekleyen ve siren çalarak aracın plakasını anons eden sağlık görevlileri, sürücüye ulaşmaya çalıştı.

        CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

        Ambulans, bir süre sonra sürücünün gelip aracını çekmesiyle yoluna devam edebildi. Öte yandan, yaşananlar ambulans şoförünün cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

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