Bahçelievler'de hatalı park edilen araç, ambulansın geçişini engelledi
İstanbul Bahçelievler'de hasta almaya giden bir ambulans, hatalı park edilen hafif ticari aracın yolu daraltması nedeniyle ilerleyemedi. Ambulans, uzun süren bekleyişin ardından sürücüsünün gelip aracını çekmesiyle yoluna devam edebildi. O anlar, ambulans şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı
Bahçelievler'de bir sürücünün aracını hatalı park etmesi nedeniyle ambulansın geçişine engel olması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
AA'nın haberine göre;, hasta almaya giden bir ambulans, girdiği sokakta hafif ticari aracın sürücüsünün hatalı park yapması nedeniyle ilerleyemedi.
AMBULANS UZUN SÜRE BEKLEDİ
Uzun süre bekleyen ve siren çalarak aracın plakasını anons eden sağlık görevlileri, sürücüye ulaşmaya çalıştı.
CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Ambulans, bir süre sonra sürücünün gelip aracını çekmesiyle yoluna devam edebildi. Öte yandan, yaşananlar ambulans şoförünün cep telefonu kamerasınca görüntülendi.