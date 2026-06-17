Bahçeşehir'de İsmet Akpınar'ın sözleşmesi uzatıldı!

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, 31 yaşındaki oyun kurucu İsmet Akpınar'ın 2026-2027 sezonunda da takımda yer alacağını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlk kez 2020-2021 sezonunda formamızı giyen ve geçtiğimiz yaz yeniden takımımıza katılan oyuncumuz İsmet Akpınar, 2026-2027 sezonunda da formamız için mücadeleye devam edecek."