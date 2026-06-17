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        Haberler Spor Basketbol Bahçeşehir'de İsmet Akpınar'ın sözleşmesi uzatıldı!

        Bahçeşehir'de İsmet Akpınar'ın sözleşmesi uzatıldı!

        Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nda İsmet Akpınar'ın sözleşmesi uzatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 16:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bahçeşehir, İsmet Akpınar ile sözleşme uzattı!

        Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, 31 yaşındaki oyun kurucu İsmet Akpınar'ın 2026-2027 sezonunda da takımda yer alacağını duyurdu.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "İlk kez 2020-2021 sezonunda formamızı giyen ve geçtiğimiz yaz yeniden takımımıza katılan oyuncumuz İsmet Akpınar, 2026-2027 sezonunda da formamız için mücadeleye devam edecek."

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