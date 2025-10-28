Bahçeşehir Koleji'nde hedef 5'te 5
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu beşinci haftasında yarın İspanya'nın BAXI Manresa takımına konuk olacak. 4'te 4 yaparak turnuvaya başlayan temsilcimiz, galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.
BKT Avrupa Kupası A Grubu 5. haftasında Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, yarın İspanyol ekibi BAXI Manresa'ya konuk olacak.
İspanya'nın Manresa bölgesindeki Nou Congost Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak.
BKT Avrupa Kupası'nda 4'te 4 yapan Bahçeşehir Koleji, A Grubu'nda namağlup şekilde ilk sırada yer alıyor.
Organizasyondaki ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan BAXI Manresa ise grupta 3. sırada bulunuyor.