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Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı

20.07.2018 - 10:22 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İngiltere'de yaşayan bir sosyal kullanıcısı bahçesinde bulduğu deliği kazdıkça kazdı. Deliğin bir oda büyüklüğünde olduğunu görünce internet kullanıcılarından yardım istedi ancak beklediği ne yazık ki cevabı alamadı!

  • 1 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
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    İngiltere'nin Suffolk Kontluğu'nda yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı, evinin bahçesinde gizemli bir delik buldu. İlk başta her şey normal gibi gözükse de adam bulduğu delikten şüphelendi.

     

  • 2 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
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    Adam merakına yenik düşüp deliği kazmaya başladı. Deliğin çevresinin kolayca aşındığını gören sosyal medya kullanıcısı bir süre sonra gözlerine inanamadı. 

  • 3 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
    3 | 52

    Deliğin içi oldukça derindi ve etrafı tuğlalarla çevrelenmişti. Daha sonra deliğin aslında 4 metre genişliğinde olduğu ortaya çıktı.

  • 4 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
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    Ve kazılar yoğunlaşarak devam etti. Öyle ki evin bahçesi neredeyse arkaolojik alandan farksızdı. 

  • 5 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
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    Uzun süre devam eden kazıların ardından sonunda kuyunun en dibine ulaştı.

  • 6 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
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    Deliğin içinde metal bir düğme bile buldu. 

     

  • 7 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
    7 | 52

    Eve doğru giden bir boru hattı olduğunu gördü.

  • 8 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
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    Gördüklerinden sonra adam, sosyal medya kullanıcılarından şu cümlelerle yardım istedi:

    "Bahçemde bir delik var. Yakından incelediğimde deliğin tuğladan yapılmış bir oda olduğunu fark ettim. Oda 6 metre uzunluğunda ve yaklaşık 4 metre genişliğinde. Ev 1888 yılında inşa edilmiş ve İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki ufak bir kasabada yer alıyor. Bu çukur neden kazılmış olabilir?" 

     

  • 9 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
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    Bu sürede çektiği her kareyi de sosyal medyada paylaştı. Ancak buldukları karşısında sosyal medya kullanıcıları hüsrana uğradı. 

     

  • 10 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
    10 | 52

    Çünkü internet kullanıcıları deliğin aslında bir septik çukur olduğu yorumunu yaptı.

  • 11 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
    11 | 52

    Çukurdan çıkan bazı eşyalar ise şunlardı...

  • 12 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
    12 | 52
  • 13 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
    13 | 52
  • 14 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
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    EVİNİN BAHÇESİNDE BULDUĞU DELİĞİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

    Hawaii'de yaşayan bir adam, evinin bahçesinde bulduğu ilginç deliğin fotoğrafını çekerek sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

     

  • 15 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
    15 | 52

    Yeterli beğeni gelmesi durumunda parmağını deliğe sokacağını söyledi ve büyük bir tehlikeden kıl payı kurtuldu.

     

  • 16 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
    16 | 52

    Çünkü deliğin içinden bilimsel adı Atracinae olan ölümcül zehre sahip bir örümcek çıktı. 

     

  • 17 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
    17 | 52

    Neyse ki adam parmağını delikten zamanında çektiği için büyük bir tehlike atlattı.

  • 18 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
    18 | 52

    Türkçesi üç tünel ağlı örümcek olan geçen tür, en zehirli örümcekler arasında bulunuyor.

  • 19 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
    19 | 52
  • 20 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
    20 | 52

    SU SAYACINDA MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜ

    Bir aile yıllardır açılmamış olan su sayacı kutusunu açınca içinde gördükleri karşısında şaşkına döndü.

     

  • 21 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
    21 | 52

    İçindeki canlıları inceleyen aile, değişik bir arı türünün su sayaç kutusunu kovana çevirdiğini fark etti.

     

  • 22 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
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    İşte o kovandan mide bulandıran kareler...

  • 23 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
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  • 24 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
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    AĞAÇ KÜTÜĞÜNÜN İÇİNDE TUHAF GÖRÜNTÜ

    Bahçesindeki ağaç kütüğünün içinde yumurtalar bulan kadın, içinden çıkanları görünce şoke oldu.

  • 25 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
    25 | 52

    Minik yumurtalar günler sonra çatlamaya başlayınca gerçek ortaya çıktı.

     

  • 26 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
    26 | 52

    Yumurtaların bir kertenkeleye ait olduğu ortaya çıktı!

     

  • 27 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
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  • 28 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
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    DUVARI DELİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

    Duvarından gelen seslerden şikayet eden adam çözüm aramaya başladı.

     

  • 29 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
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    Gerekli mercilerle iletişime geçti.

     

  • 30 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
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    Gelen ekipler duvarı delmek için gerekli kıyafetleri giydiler.

     

  • 31 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
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    Bakın o duvarın içinden neler çıktı...

     

  • 32 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
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  • 38 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
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    BAHÇE DUVARINDAN ÇIKAN YILAN ŞOKE ETTİ

    Hindistan'da bir evin bahçe duvarından çıkan yılan, ev sahibini şoke etti.

     

  • 45 Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı
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    Duvarda bulunan ufak bir delikten içeriye sızan ve duvarı yuvası gibi kullanan yılan çıkmamakta direnince, ev sahibi duvarı kısmen yıkmakta buldu.

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