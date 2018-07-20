Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı

İngiltere'nin Suffolk Kontluğu'nda yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı, evinin bahçesinde gizemli bir delik buldu. İlk başta her şey normal gibi gözükse de adam bulduğu delikten şüphelendi.
Adam merakına yenik düşüp deliği kazmaya başladı. Deliğin çevresinin kolayca aşındığını gören sosyal medya kullanıcısı bir süre sonra gözlerine inanamadı.
Deliğin içi oldukça derindi ve etrafı tuğlalarla çevrelenmişti. Daha sonra deliğin aslında 4 metre genişliğinde olduğu ortaya çıktı.
Ve kazılar yoğunlaşarak devam etti. Öyle ki evin bahçesi neredeyse arkaolojik alandan farksızdı.
Uzun süre devam eden kazıların ardından sonunda kuyunun en dibine ulaştı.
Deliğin içinde metal bir düğme bile buldu.
Eve doğru giden bir boru hattı olduğunu gördü.
Gördüklerinden sonra adam, sosyal medya kullanıcılarından şu cümlelerle yardım istedi:
"Bahçemde bir delik var. Yakından incelediğimde deliğin tuğladan yapılmış bir oda olduğunu fark ettim. Oda 6 metre uzunluğunda ve yaklaşık 4 metre genişliğinde. Ev 1888 yılında inşa edilmiş ve İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki ufak bir kasabada yer alıyor. Bu çukur neden kazılmış olabilir?"
Bu sürede çektiği her kareyi de sosyal medyada paylaştı. Ancak buldukları karşısında sosyal medya kullanıcıları hüsrana uğradı.
Çünkü internet kullanıcıları deliğin aslında bir septik çukur olduğu yorumunu yaptı.
Çukurdan çıkan bazı eşyalar ise şunlardı...
EVİNİN BAHÇESİNDE BULDUĞU DELİĞİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI
Hawaii'de yaşayan bir adam, evinin bahçesinde bulduğu ilginç deliğin fotoğrafını çekerek sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
Yeterli beğeni gelmesi durumunda parmağını deliğe sokacağını söyledi ve büyük bir tehlikeden kıl payı kurtuldu.
Çünkü deliğin içinden bilimsel adı Atracinae olan ölümcül zehre sahip bir örümcek çıktı.
Neyse ki adam parmağını delikten zamanında çektiği için büyük bir tehlike atlattı.
Türkçesi üç tünel ağlı örümcek olan geçen tür, en zehirli örümcekler arasında bulunuyor.
SU SAYACINDA MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜ
Bir aile yıllardır açılmamış olan su sayacı kutusunu açınca içinde gördükleri karşısında şaşkına döndü.
İçindeki canlıları inceleyen aile, değişik bir arı türünün su sayaç kutusunu kovana çevirdiğini fark etti.
İşte o kovandan mide bulandıran kareler...
AĞAÇ KÜTÜĞÜNÜN İÇİNDE TUHAF GÖRÜNTÜ
Bahçesindeki ağaç kütüğünün içinde yumurtalar bulan kadın, içinden çıkanları görünce şoke oldu.
Minik yumurtalar günler sonra çatlamaya başlayınca gerçek ortaya çıktı.
Yumurtaların bir kertenkeleye ait olduğu ortaya çıktı!
DUVARI DELİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Duvarından gelen seslerden şikayet eden adam çözüm aramaya başladı.
Gerekli mercilerle iletişime geçti.
Gelen ekipler duvarı delmek için gerekli kıyafetleri giydiler.
Bakın o duvarın içinden neler çıktı...
BAHÇE DUVARINDAN ÇIKAN YILAN ŞOKE ETTİ
Hindistan'da bir evin bahçe duvarından çıkan yılan, ev sahibini şoke etti.
Duvarda bulunan ufak bir delikten içeriye sızan ve duvarı yuvası gibi kullanan yılan çıkmamakta direnince, ev sahibi duvarı kısmen yıkmakta buldu.
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