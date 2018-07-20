Bahçesinde bulduğu deliği takipçileriyle paylaştı

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Gördüklerinden sonra adam, sosyal medya kullanıcılarından şu cümlelerle yardım istedi:

"Bahçemde bir delik var. Yakından incelediğimde deliğin tuğladan yapılmış bir oda olduğunu fark ettim. Oda 6 metre uzunluğunda ve yaklaşık 4 metre genişliğinde. Ev 1888 yılında inşa edilmiş ve İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki ufak bir kasabada yer alıyor. Bu çukur neden kazılmış olabilir?"