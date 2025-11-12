Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı, Yüksel Aksu'nun yazıp yönettiği 'Bak Postacı Geliyor'un ana afişi yayınlandı. Film de başrolde yer alan Ozan Akbaba ve Deniz Barut'un yanı sıra; Fırat Çelik, Müfit Kayacan, Mustafa Avkıran, Yasin Çam, Begüm Taşkın, Mekin Sezer, Fikret Kuşkan ve Ahmet Mekin afişte yer aldı.

İşini seven, naif, dürüst ve herkesin sevdiği bir posta memuru olan Osman (Ozan Akbaba)'ın, 1960'ların sonunda küçük bir Ege kasabasında imkansız aşkı Gülizar (Deniz Barut)'la kavuşma çabasının anlatıldığı filmin yapımcılığını ise Polat Yağcı üstlendi.

Poll Films by Polat Yağcı etiketli 'Bak Postacı Geliyor' 12 Aralık'ta gösterime girecek.