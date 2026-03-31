        Haberler Gündem Güncel BAKA'dan Antalya ekonomisine çifte destek | Son dakika haberleri

        BAKA'dan Antalya ekonomisine "Yerel Kalkınma" ve "Yeşil Dönüşüm" desteği

        Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Antalya ekonomisine destek olacak "Yerel Kalkınma" ve "Yeşil Dönüşüm" programlarını tanıttı. Yerel Kalkınma Hamlesi (YKH) Programı kapsamında Antalya için 4 stratejik yatırım alanı belirlendi. Bölgedeki KOBİ'lerin çevreci yatırımlarına ise 320 milyon TL'lik faizsiz "yeşil" finansman desteği sağlanacak

        Giriş: 31.03.2026 - 13:42 Güncelleme:
        BAKA'dan Antalya ekonomisine çifte destek
        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Antalya'nın küresel rekabet gücünü artıracak ve sanayide çevreci dönüşümü başlatacak iki destek programını kamuoyuna tanıttı.

        Antalya Valisi ve BAKA Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Şahin'in başkanlığında düzenlenen toplantıda, "Yerel Kalkınma Hamlesi" ve "SGRKOBİGÜÇ" programlarının Antalya özelindeki stratejik öncelikleri yatırımcılarla paylaşıldı.

        4 STRATEJİK YATIRIM ALANI

        Toplantıda, Yerel Kalkınma Hamlesi (YKH) Programı kapsamında Antalya'nın potansiyelini katma değere dönüştürecek 4 ana odak noktası belirtildi. 2026 yılı başvurularının devam ettiği program kapsamında Antalya'da şu alanlardaki yatırımlar öncelikli olarak desteklenecek:

        - Tıbbi ve Aromatik Bitkiler: Bitkisel ekstraktlar, gıda takviyeleri, düşük glisemik indeksli ürünler ve kozmetik üretimi vb..

        - Yüksek Teknolojili Tarım: Örtüaltı ve dikey tarımda kullanılan akıllı hasat sistemleri, karbon salınımı düşük ısıtma teknolojileri ve tohum kaplama çözümleri vb.

        - Simgesel Mimari ve Kültür Endüstrileri: Şehre kimlik kazandıracak ikonik mimari projeler, tema parkları, müzeler ve multidisipliner etkinlik kompleksleri vb. (otel yatırımları hariç).

        - Spor ve Sağlık Turizmi: Yaşlı bakım merkezleri, sporcu performans ve sağlık merkezleri gibi nitelikli tesisler vb. (salt hastane ve estetik merkezleri hariç).

        Antalya Valisi ve BAKA Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Şahin
        YKH'DE FİNANSAL AVANTAJLAR

        YKH kapsamında kabul edilen projeler için çok güçlü finansal avantajlardan bazıları şöyle sıralandı:

        - KDV istisnası ve Gümrük Vergisi muafiyetinin yanı sıra faiz veya kar payı desteği

        - Yüzde 25 oranında makine desteği

        - 8 yıl süreli sigorta primi işveren hissesi desteği ve yüzde 60'a varan vergi indirimi gibi çok güçlü finansal avantajlardan yararlanacak.

        FAİZSİZ "YEŞİL" FİNANSMAN

        Dünya Bankası finansmanlı SGRKOBİGÜÇ programı ile bölgedeki KOBİ’lerin çevreci yatırımlarına 320 Milyon TL bütçe ayrıldı.

        Antalya'nın lokomotif sektörleri olan gıda, mermer, mobilya, seracılık ve turizm alanındaki işletmeler; 2 milyon 640 bin TL ile 7 milyon 500 bin TL arasındaki yatırımları için faizsiz kredi desteği alabilecek.

        KOBİ'ler, sağlanan bu finansmanı 6 ayı geri ödemesiz olmak üzere toplam 30 ay vadeli olarak geri ödeyecek. Programda ayrıca kadın ve genç istihdamını artıran projelere öncelik tanınacak.

        BAŞVURU TAKVİMİ

        Yerel Kalkınma Hamlesi (YKH) ve Dünya Bankası finansmanlı SGRKOBİGÜÇ programına son başvuru tarihleri ise şöyle:

        - Yerel Kalkınma Hamlesi: 15 Mayıs 2026.

        - SGRKOBİGÜÇ (Yeşil Geçiş): KAYS üzerinden 8 Mayıs 2026.

