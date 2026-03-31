BAKA'dan Antalya ekonomisine çifte destek

FAİZSİZ "YEŞİL" FİNANSMAN

Dünya Bankası finansmanlı SGRKOBİGÜÇ programı ile bölgedeki KOBİ’lerin çevreci yatırımlarına 320 Milyon TL bütçe ayrıldı.

Antalya'nın lokomotif sektörleri olan gıda, mermer, mobilya, seracılık ve turizm alanındaki işletmeler; 2 milyon 640 bin TL ile 7 milyon 500 bin TL arasındaki yatırımları için faizsiz kredi desteği alabilecek.

KOBİ'ler, sağlanan bu finansmanı 6 ayı geri ödemesiz olmak üzere toplam 30 ay vadeli olarak geri ödeyecek. Programda ayrıca kadın ve genç istihdamını artıran projelere öncelik tanınacak.