Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, 18 Mart'ta süresi dolacak Karadeniz'deki tahıl girişiminin devamı için BM, Ukrayna ve Rusya ile görüşmeleri sürdürdüklerini bildirdi.

Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması
AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan ve süresi 18 Mart'ta dolacak "Tahıl Koridoru"nun devamına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, konuya ilişkin soru üzerine yaptığı açıklamada, "Tahıl Koridoru"ndan bugüne kadar 790 gemi ile 23,5 milyon tona yakın tahılın taşındığını belirtti.

Bakan Akar, anlaşmanın süresinin 18 Mart'ta dolacağını anımsatarak, "Tahıl girişiminin tarafları olan BM, Ukrayna ve Rusya ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ukrayna, girişimin ikinci defa uzatılmasına yönelik olumlu görüşünü açıkladı. Rusya da benzer şekilde girişimin uzatılması konusunda olumlu tavır sergiliyor. Biz de tüm tarafların katkısıyla tahıl girişiminin devam edeceğini temenni ediyor ve bekliyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

İlk gemi 1 Ağustos'ta Ukrayna'dan hareket etti

Türkiye'nin yoğun diplomatik gayretleri sonucu geçen temmuz ayında Birleşmiş Milletler (BM) ile koordineli olarak İstanbul'da "Müşterek Koordinasyon Merkezi" kuruldu ve tahıl ürünlerinin güvenli transferi buradan takip edilmeye başlandı.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın taraflarla yaptığı görüşmeler ve "Müşterek Koordinasyon Merkezinin" yoğun çalışmaları sonucu 120 günü kapsayan anlaşma kapsamında tahıl yüklü ilk gemi olan Sierra Leone bayraklı Razoni, 26 bin ton mısır yüküyle 1 Ağustos 2022'de Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru hareket etti.

Razoni'den dört gün sonra üç gemi daha yaklaşık 60 bin ton tahıl ile Odessa ve Çernomorsk limanlarından ayrıldı. 13 Ağustos itibarıyla ayrılan gemilerin sayısı 17'ye ulaştı. Gemilerin büyük bölümü Tekirdağ, İskenderun ve İzmir gibi Türkiye'deki limanlara yanaştı.

İlk geminin ayrılmasından sonraki iki hafta içinde Ukrayna limanlarından çıkan gemi sayısı 25 olurken, taşınan tahıl miktarı 800 bin tonu geçti.

Dünya genelinde gıda krizi yaşanmasının önüne geçmek için yapılan çalışmalar sonucunda varılan mutabakat, sadece Ukrayna limanlarındaki gemilerin ayrılmasını değil, aynı zamanda İstanbul'da kontrolü yapılan gemilerin Ukrayna limanlarına giderek tahıl sevkiyatı yapmasını da kapsıyordu. Bu kapsamda, İstanbul Boğazı'ndan kontrolü yapılarak Ukrayna'ya giden ilk gemi Barbados bayraklı Fulmar S oldu. Gemi, 12 bin ton mısırı Çernomorsk Limanı'ndan alarak İzmir'e ulaştırdı.

Kriz aşıldı

Gemilerin tahıl sevkiyatı sürerken Rusya, 29 Ekim 2022'de Sivastopol'da gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle tahıl girişiminin geçici olarak durdurulduğunu BM ve Türkiye'deki makamlara iletti. Bunun üzerine Ukrayna limanlarından gemi çıkışı durduruldu.

Krizin daha da derinleşmesine engel olmak için Türkiye harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

"Lider diplomasisi" gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, Milli Savunma Bakanı Akar da "Tahıl Koridoru"nun açık kalmasına yönelik yoğun çalışma yürüttü.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile yakın temas içinde olan Akar, görüşmelerinde "tahıl girişiminin tüm taraflar için yararlı olduğu, bunun bozulmasının tüm taraflar için sıkıntı oluşturacağını" vurguladı.

"Kırmızı hat" bir kez daha devrede

Tahıl krizinin çözümüne yönelik çalışmalar kapsamında, mayıs ayında hayata geçirilen "kırmızı hat" diplomasisi de bu süreçte Bakan Akar'ın talimatı üzerine yeniden aktive edildi.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, anlaşmanın uzatılmasına yönelik, Ukrayna ve Rusya askeri yetkilileri ile bu hat üzerinden yoğun görüşmeler gerçekleştirdi.

Telefon diplomasisi ve görüşmelerin ardından Türkiye, Ukrayna, Rusya askeri heyetleri ve BM temsilcileri, "Tahıl Koridoru"nun temellerinin atıldığı Kalender Kasrı'nda bir araya geldi.

Olumlu geçen görüşmelerin ardından anlaşmanın geçerliliğinin dolmasına iki gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "anlaşmanın 120 gün süreyle uzatılmasına karar verildiğini" kamuoyuna duyurdu.

Söz konusu uzatma kararının süresi 18 Mart'ta dolacak. "Tahıl Koridoru"nun açık kalmaya devam etmesi için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Devam eden sevkiyat kapsamında, Ukrayna limanlarından dün itibarıyla ayrılan gemi sayısı 790'a ulaştı, sevkiyatı yapılan buğday, mısır, arpa gibi tahıl ürünlerinin miktarı 23 milyon 400 bin tonu geçti.

Koridordan geçen tahılların yüzde 40'ı Avrupa'ya, yüzde 30'u Asya'ya, yüzde 13'ü Türkiye'ye, yüzde 12'si Afrika'ya ve yüzde 5'i Orta Doğu'ya taşındı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Doğal afetler cinsiyetten bağımsız ama etkileri öyle değil... Kadınlar için risk 14 kat fazla!
DÜNYA Doğal afetlerde kadınlar için risk 14 kat fazla!
Bebek maması bulunmadan önce bebekler nasıl besleniyordu?
DÜNYA Bebek maması bulunmadan önce ne yapılıyordu?
Kaza anı yayında: ABD'de iki gencin yayın yaptığı kafeye araç daldı!
DÜNYA Kaza anı yayında kaydedildi!
Fransa'da Senato emeklilik reformunun en tartışmalı maddesini onayladı
DÜNYA Fransa'da Senato en tartışmalı maddeyi onayladı
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
DÜNYA İsveç'te terörle mücadele yasa tasarısı meclise ...
Afganistan'da bombalı saldırıda Belh Valisi hayatını kaybetti
DÜNYA Afganistan'da bombalı saldırıda vali hayatını ...
WhatsApp'dan yeni özellik: Son kullanma tarihi geliyor! WhatsApp süreli grup özelliği nedir?
DÜNYA WhatsApp'dan yeni özellik: Artık gereksiz gruplara ...
Dünyada Kadınlar Günü gösterileri
DÜNYA Dünyada Kadınlar Günü gösterileri
Gürcistan'da on binler sokaklarda: Eylemlerin ardından geri adım geldi
DÜNYA Gürcistan'da eylemlerin ardından geri adım
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlamalar meydana geldi
DÜNYA Kiev'de patlama sesleri!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.