TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel arasında tartışma çıkmış, Akar, kendisini sert bir şekilde eleştiren Özel'e aynı şekilde karşılık verirken, milletvekilleri arasında da gerginlik olmuştu.

Bakan Akar, bugün CHP'li Özel hakkında suç duyurusunda bulunarak, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle ceza ve tazminat davası açtı.

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