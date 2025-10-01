Bakan Bak: Bu gurur tablosu, milletimize armağan olsun

Milli sporcular, eylül ayında uluslararası organizasyonlarda takımlar ve ferdi müsabakalarda önemli başarılar kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesaplarından, Türk sporunda eylül ayında alınan başarı tablosunu paylaştı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Bakan Bak, olimpik ve paralimpik branşlarda mücadele eden milli sporcuların, eylül ayında başarılı sonuçlar aldığını vurgulayarak, “Sporcularımız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.

Avrupa ve Dünya şampiyonalarında elde edilen bu gurur tablosu, aziz milletimize armağan olsun. Tüm sporcularımızı canı gönülden kutluyorum” değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM