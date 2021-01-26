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Bakan Dönmez: Rüzgar enerjisinde üretim rekoru

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Rüzgar enerjisinde üretim rekoru. 24 Ocak Pazar günü, günlük enerji üretimimizin yüzde 21,4’ünü ilk defa rüzgardan elde ederek önemli bir rekor kırdık. Ayrıca, günlük rüzgar enerjisi üretimimiz ilk defa yüzde 20’yi geçti." açıklamasında bulundu

Bakan Dönmez: Rüzgar enerjisinde üretim rekoru
İHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "24 Ocak Pazar günü, günlük enerji üretimimizin yüzde 21,4’ünü ilk defa rüzgardan elde ederek önemli bir rekor kırdık. Ayrıca, günlük rüzgar enerjisi üretimimiz ilk defa yüzde 20’yi geçti" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Türkiye’nin rüzgarı her yıl daha güçlü esiyor. Rüzgar enerjisinden günlük elektrik üretimimiz 6 Kasım 2020'de 151 bin 325 MWh’a, 25 Kasım’da ise 153 bin 35 MWh’a ulaşarak tarihi seviyeleri görmüştü.
2021’in ilk ayında da rüzgarımızın hızı kesilmedi. 24 Ocak günü 167 bin 19 MWh’a ulaşan rüzgardan elektrik üretimimiz bir önceki rekorunu tazeledi. Toplam elektrik üretimimizde rüzgarın payı ilk kez yüzde 20’nin üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı" ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Ayrıca aynı gün saat 8’de rüzgar santrallerinin üretimi 7bin 393 MWh ile toplam üretimin yüzde 26’sını karşıladı. Bu oran saatlik bazda tüm zamanların rekoru olarak kayıtlara girdi.

Yenilenebilir enerjiye özelde de rüzgara yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Ülkemizin mevsimsel ve klimatolojik özelliklerini göz önüne alarak yeşil enerjinin sisteme daha fazla entegre olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yenilenebilir enerjide çok kısa zamanda büyük mesafe kat ettik. İnşallah her yıl üzerine daha da koyarak ilerlemeye devam edeceğiz."

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