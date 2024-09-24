Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sergileri ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu kapsamında düzenlenen 'Tutkulu İki Yürek: Bedri Rahmi Eyüboğlu - Eren Eyüboğlu Sergisi'ni ziyaret etti. Bakan Ersoy, Mustafa Ayaz Vakfı Plastik Sanatlar Müzesi'ndeki serginin küratörü Siret Uyanıktan sergi hakkında bilgi aldı. Öte yandan Ersoy, 17 Eylül'de hayatını kaybeden Ressam Mustafa Ayaz'ın kızı Nilay Ayaz'a başsağlığı dileklerini iletti.

Mehmet Nuri Ersoy, daha sonra Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan 'Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı' ile İzzet Keribar ve Mehmet Özçayın 'Ayasofya Fotoğrafları' sergilerini de ziyaret etti.

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'Tutkulu İki Yürek Sergisi'nin küratörü Siret Uyanık, yaptığı açıklamada, serginin Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu'nun 80 eserinden oluştuğunu ifade etti. Uyanık, sergide Eyüboğlu'nun aile koleksiyonundan alınan çok özel eserlerin yanı sıra sanatçılara ait dokümanlar, mektuplar, madalyalar, diplomalar ve arşiv belgelerinin de yer aldığını söyledi.

Sergiyi Ömer Faruk Şerifoğlu ile hazırladıklarını, merhum Ressam Mustafa Ayaz'ın kızları Ayla Ayaz ile Nilay Ayaz'ın koordinesinde serginin tamamlandığını belirten Uyanık, sözlerini şöyle sürdürdü; "Planlamalarına aylar önce başladığımız sergiden iki gün önce müzenin kurucusu, duayen ressam Mustafa Ayazı kaybettik. Ömrünü Türk resim sanatına adamış, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 49'uncu ölüm yıl dönümünde açacağımız sergide, tutkulu yürek Mustafa Ayaz'ı anmak durumunda kaldık. Onlar eserleriyle yaşayacaklar. Biz, sanata gönül vermiş insanlar, onların aydınlattığı sanat ışığında yürümeye devam edeceğiz."

Siret Uyanık, resimlerin kronolojik olarak kurgulandığı sergide, ziyaretçilerin 'Karagözün Gemisi' ve 'Mürşidin Evi' başta olmak üzere Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun birçok başyapıtını görebileceğini ifade etti.

Sanatçının, Türkiye'nin 1957'de yurt dışında katıldığı ilk bienal olan Sao Paulo Bienali'nde ödül aldığı 'Meyveler' isimli tablosunun da sergide olduğunu belirten Uyanık; "Sergide yer alan eserlerin büyük bir bölümü otoportrelerden, Anadolu motiflerinden oluşuyor. Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında 29 Eylüle kadar ücretsiz olacak. Sonrasında 17 Kasım'a kadar isteyenler ücretli gezebilecek" dedi.

Mustafa Ayazın kızı Nilay Ayaz da babası hastanede tedavi gördüğü sırada, Bedri Rahmi Eyüboğlu sergisinin açılacağını öğrendiğini ve oldukça heyecanlandığını aktardı. Ayaz, duygularını; "Hem babam Mustafa Ayaz hem Bedri Rahmi Eyüboğlu, Karadeniz'in bağrından kopan çok değerli sanatçılar. İkisi de kendilerini sanatlarına, vatanlarına adamış çok değerli insanlar" şeklinde dile getirdi.