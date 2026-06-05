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        Haberler Ekonomi Turizm Bakan Ersoy: Sıfır atık bir seçenek değil, zorunluluk

        Bakan Ersoy: Sıfır atık bir seçenek değil, zorunluluk

        Küresel çevre sorunlarıyla mücadelede ortak akıl ve iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen Sıfır Atık Forumu 2026 dünyanın dört bir yanından kamu yöneticilerini, akademisyenleri, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerini İstanbul'da bir araya getirdi. Sıfır atık politikalarının geleceği, iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ele alındığı forumun Güven Adalet ve Geçiş Sürecinin İnsani Yönleri konulu panelinde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sıfır atığın artık bir seçenek değil zorunluluk olduğunu vurgulayarak çevrenin korunması için ortak irade çağrısı yaptı. Ersoy ayrıca, turizm bölgelerindeki çevre düzenlemeleri ve altyapı yatırımlarına son sekiz yılda 12,3 milyar liralık kaynak aktarıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 17:04 Güncelleme:
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        Bakan Ersoy: Sıfır atık bir seçenek değil, zorunluluk

        Çevre sorunlarının küresel ölçekte giderek büyüdüğü, iklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha ağır hissedildiği bir dönemde sıfır atık uygulamaları sürdürülebilir bir gelecek için en önemli araçlardan biri olarak öne çıkıyor. Kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun azaltılması ve doğal varlıkların korunmasına yönelik politikalar ise uluslararası gündemin ön sıralarında yer almayı sürdürüyor.

        Uluslararası ilginin yoğun olduğu forumun açılışı Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın konuşmalarıyla başladı. Açılaşa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı.

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        Açılın ardından forum kapsamında düzenlenen "Güven, Adalet ve Geçiş Sürecinin İnsani Yönleri" konulu panelde konuşan Bakan Ersoy, çevre krizleriyle mücadelede sıfır atık yaklaşımının önemine ilişkin değerlendirmelerini paylaşarak sıfır atığın artık bir seçenek değil zorunluluk olduğunu vurguladı ve çevrenin korunması için ortak irade çağrısı yaptı.

        Ersoy ayrıca, turizm bölgelerindeki çevre düzenlemeleri ve altyapı yatırımlarına son sekiz yılda 12,3 milyar liralık kaynak aktarıldığını açıkladı.

        ATIKSU ARITMA YATIRIMLARINI BAKANLIK ÜSTLENDİ

        Turizm bölgelerindeki çevre düzenlemeleri ve altyapı yatırımlarına destek verdiklerini belirten Ersoy, son sekiz yılda bu alanda yaklaşık 12,3 milyar liralık kaynak aktarıldığını bildirdi.

        Atık su arıtma tesislerinden içme suyu yatırımlarına kadar birçok projenin desteklendiğini ifade eden Ersoy, ihtiyaç duyulan bazı yatırımların ise doğrudan Bakanlık tarafından üstlenildiğini söyledi.

        Serik, Bodrum ve Kemer'de hayata geçirilen atıksu arıtma projeleri örnek gösteren Ersoy, bu yatırımların doğal yapının korunmasına ve turizmin sürdürülebilirliğine katkı sağladığını belirtti.

        MAVİ BAYRAKTA DÜNYADA İLK ÜÇTE

        Mavi Bayrak Programı'nın çevre bilincinin geliştirilmesi ve kıyıların korunması açısından önemli bir rol üstlendiğini belirten Ersoy, Türkiye'nin bu alandaki başarısına dikkat çekti.

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        Ersoy, "Bugün Türkiye 580 mavi bayraklı plajıyla bu alanda dünyanın üçüncü büyük ülkesidir." ifadelerini kullandı.

        Dünyanın çevre sorunlarıyla ilgili uzun yıllardır yüzleştiğini hatırlatan Ersoy, buna rağmen bugün karşı karşıya kalınan çevresel krizlerin büyüklüğünün ve yaygınlığının ortak hareket konusunda yeterli mesafe alınamadığını gösterdiğini söyledi.

        Devletler düzeyinde verilen sözlere ve alınan kararlara rağmen uygulamaya yansıyan ortak bir iradenin hâlâ görülemediğine dikkat çeken Ersoy, "Küresel ölçekte hâlihazırda maalesef çok geç kalınmış durumda. Bunun bedelini de hepimiz en ağır şekilde ödüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yangınlardan sellere, kuraklıktan kıtlıklara kadar yaşanan gelişmelerin insanlığın karşı karşıya olduğu tabloyu ortaya koyduğunu belirten Ersoy, herkesi sıfır atık anlayışını bu bilinçle değerlendirmeye ve sorumluluk üstlenmeye çağırdı.

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        Sıfır atık uygulamalarının çevreyi korumanın yanı sıra ekonomiye de önemli katkılar sunduğunu belirten Ersoy, atıkların geri kazanılması ve organik atıkların değerlendirilmesiyle iklim kriziyle mücadelede önemli sonuçlar elde edilebildiğini söyledi.

        Doğal kaynakların korunmasına katkı sağlayan bu uygulamaların su ve enerji tüketiminde de tasarruf sağladığını ifade eden Ersoy, sıfır atık hareketinin başarısı için tüketimin azaltılması, geri dönüşümün yaygınlaştırılması ve yeniden kullanım kültürünün güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

        Türkiye'nin uluslararası alanda üstlendiği sorumlulukları yerine getirmek için yoğun çaba gösterdiğini belirten Ersoy, bugüne kadar ortaya konulan gayretlerin hedeflerine ulaştığını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Dünya Beşten Büyüktür" ve "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" yaklaşımının Türkiye'nin küresel politikalarına yön verdiğini kaydeden Ersoy, ülkenin çıkarları korunurken insanlığın ortak geleceğinin hiçbir zaman ikinci plana atılmadığını vurguladı.

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        Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar ve verdiği taahhütler doğrultusunda hareket ettiğini belirten Ersoy, sıfır atık çalışmalarında elde edilen sonuçların da bu yaklaşımın önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

        7 ULUSLARARASI ÖDÜL

        Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk imzayı attığı "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nın bugün dünya genelinde çevre bilincinin etrafında şekillenen güçlü bir iradeye dönüştüğünü belirten Ersoy, Sıfır Atık Projesi'nin uluslararası kuruluşlardan toplam yedi ödül aldığını hatırlattı.

        Sıfır Atık Hareketi kapsamında yürütülen çalışmaların somut sonuçlar ortaya koyduğunu hatırlatan Ersoy, 2025 yılı sonu itibarıyla 90 milyon ton atığın geri kazandırıldığını ve ekonomiye 365 milyar liralık katkı sağlandığını açıkladı.

        Elektrikten suya, petrolden depolama alanına, kurtarılan ağaç sayısından engellenen sera gazı salımına kadar birçok alanda önemli kazanımlar elde edildiğini vurgulayan Ersoy, Türkiye'nin sıfır atık uygulamalarında örnek sonuçlar ortaya koyduğunu ifade etti.

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        Bakan Ersoy, “Sayın Bakanımız Murat Kurum, çalışma arkadaşları ve paydaşları ile birlikte ülkemize adeta kendisiyle yarışan öncü bir konuma taşımıştır. Kendilerine canı gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sürdürülebilirliği turizm politikalarının merkezine yerleştirdiklerini belirten Ersoy, "Dünyada bir ilki gerçekleştirerek 2022 yılında Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile iş birliği içinde 'Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programımızı hazırladık ve uygulamaya koyduk." dedi.

        Üç aşamalı sertifikasyon sistemiyle ilerlediklerini ifade eden Ersoy, üçüncü aşama GSTC sertifikasına sahip tesis sayısının 2 bini aştığını, 2030 yılına kadar tüm tesislerin uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

        Yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik yeni bir sürdürülebilirlik çerçevesi üzerinde çalıştıklarını da açıklayan Ersoy, karbon ayak izi hesaplama gibi uygulamalarla sektörün çevresel performansını güçlendirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

        Sıfır atık anlayışının yalnızca çevresel değil, küresel ölçekte ekonomik ve insani sonuçlar doğuran bir gereklilik olduğunu vurgulayan Ersoy, israfın önlenmesi, kaynakların geri kazanılması ve döngüsel ekonomi modelinin yaygınlaştırılmasının önemine işaret etti.

        "Yani Sıfır Atık hareketi dünya için bugün bir seçenek değil bir zarurettir." ifadelerini kullanan Ersoy, gelecek nesiller adına daha güçlü adımlar atılması gerektiğini belirtti.

        Dünya için harekete geçme ve daha güçlü adımlar atma çağrısında bulunan Ersoy, Sıfır Atık Vakfı ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

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